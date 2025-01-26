Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как изменилась система расчета цен на ОСАГО с 27 января

Новые ценовые коридоры
Тип транспортного средства Было (руб.) Стало (руб.)
Мотоциклы 324–2536 259–3043
Грузовики массой до 16 тонн 1163–9934 930–11921
Автобусы* 3053–9144 2700–10202
Троллейбусы 1668–4997 1475–5575
Трамваи 1041–3116 921–3477
Новые коэффициенты мощности для мотоциклов
Старая классификация Было (руб.) Новая классификация Стало (руб.)
До 50 л. с. включительно 0,6 До 50 л. с. включительно 1
50–70 л. с. включительно 1 50–60 л. с. включительно 1,11
70–100 л. с. включительно 1,1 60–70 л. с. включительно 1,22
100–120 л. с. включительно 1,2 70–80 л. с. включительно 1,36
120–150 л. с. включительно 1,4 80–90 л. с. включительно 1,5
150 л. с. 1,6 Свыше 90 л. с. 1,66

*Участвующие в регулярных перевозках.

Данные: Банк России.

  • Газета «Коммерсантъ» №13/П от 27.01.2025, стр. 5

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...