Как изменилась система расчета цен на ОСАГО с 27 января

Новые ценовые коридоры Тип транспортного средства Было (руб.) Стало (руб.) Мотоциклы 324–2536 259–3043 Грузовики массой до 16 тонн 1163–9934 930–11921 Автобусы* 3053–9144 2700–10202 Троллейбусы 1668–4997 1475–5575 Трамваи 1041–3116 921–3477 Новые коэффициенты мощности для мотоциклов Старая классификация Было (руб.) Новая классификация Стало (руб.) До 50 л. с. включительно 0,6 До 50 л. с. включительно 1 50–70 л. с. включительно 1 50–60 л. с. включительно 1,11 70–100 л. с. включительно 1,1 60–70 л. с. включительно 1,22 100–120 л. с. включительно 1,2 70–80 л. с. включительно 1,36 120–150 л. с. включительно 1,4 80–90 л. с. включительно 1,5 150 л. с. 1,6 Свыше 90 л. с. 1,66