В Перми отключилось теплоснабжение 26 жилых домов

Из-за дефекта на теплотрассе сегодня вечером в Перми произошло отключение теплоснабжения в жилом секторе и ряде объектов социальной сферы, сообщает телеграм-канал краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», авария произошла в 16 часов 50 минут на теплотрассе по ул. Советской Армии, 33Б (микрорайон Балатово). Отключение теплоснабжения затронуло 26 многоквартирных дома и два соцобъекта. Работы проводит ПАО «Т Плюс», ориентировочное время устранения аварии - до 27 января.

В «Т Плюс» пояснили, что к дефекту на теплотрассе привело сегодняшнее массовое отключение электроэнергии в Балатово.

«В результате отключения электроэнергии частично изменился режим работы тепловой сети, выявлен дефект. Энергетики оперативно приступили к устранению. В ближайшее время работы будут закончены» - сообщают в пермском филиале.

Прокуратура Индустриального района Перми контролирует ход устранения аварийной ситуации на теплотрассе. В мэрии Перми об аварии не сообщали.