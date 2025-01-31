«Холопы» в БДТ

21–23 февраля и 14–16 марта на Основной сцене Большого драматического театра им. Товстоногова дают спектакль Андрея Могучего «Холопы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Холопы»

Фото: Стас Левшин Сцена из спектакля «Холопы»

Фото: Стас Левшин

Действие спектакля по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича, известного драматурга конца XIX — начала ХХ века, происходит в 1801 году и охватывает несколько дней из жизни дворянской семьи Плавутиных-Плавунцовых, живущей в Петербурге в эпоху императора Павла I. Княжна Екатерина Плавутина-Плавунцова принимает поздравления по случаю дня рождения — и вдруг неожиданная новость: из Парижа едет бывший крепостной семьи Плавутиных с «неким неотложным делом». Захватывающее сценическое действо сочетает в себе черты исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии.

Главную роль исполняет народная артистка России Марина Игнатова. Также в постановке заняты народные артисты России Валерий Дегтярь, Ируте Венгалите, заслуженные артисты России Анатолий Петров, Василий Реутов и Дмитрий Воробьев, артисты БДТ Виктор Княжев, Юлия Марченко, Алена Кучкова и другие.

Елена Федотова