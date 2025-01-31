Мода опередила общепит

По итогам 2024 года категория «Фэшн» впервые опередила «Общественное питание» (на 5 п. п.) в структуре открытий на ключевых торговых коридорах Санкт-Петербурга (Большой проспект П.С., Старо-Невский проспект, Большая Конюшенная, Невский проспект, Большая Морская улица и улица Рубинштейна).

Такие данные приводит компания Nikoliers. На сегмент «Фэшн» пришлось 43% всех открытий, в то время как на категорию «Общественное питание» — 38%. Для сравнения, в 2023 году количество открытий арендаторов в сегментах «Фэшн» и «Общественное питание» составляло 29 и 44% соответственно. Такая динамика может быть связана, в том числе, с дефицитом качественных помещений, подходящих для открытия заведений общественного питания, полагают в Nikoliers.

Наибольшее количество заведений общепита в 2024 году традиционно открылось на Невском проспекте и улице Рубинштейна: 15 и 10 новых арендаторов соответственно. Среди открытий на этих коридорах: рестораны «The Бык», «Мидийное место», Chelentano, «Тамар» и «Министерство», бары «Компромат», Open People и «Беверли Хиллз», а также несколько пекарен-кондитерских, например, «Булочки», Cofix Bakery и первая в Санкт-Петербурге точка сети «Ванлав».

В течение 2024 года категория «Фэшн» развивалась наиболее активно, составляя большую часть открытий относительно других сегментов. Так, в 2024 году на центральных торговых коридорах открылось 45 новых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Это на 18 штук (40%) больше, чем в 2023 году, и на 24 единицы (53%) больше, чем в 2022-м. Такая динамика обусловлена высокой активностью российских брендов, значительную часть которых составляют молодые дизайнеры. Среди открытий фэшн-ритейлеров в четвертом квартале 2024 года можно отметить магазин одежды Choux x Viva la Vika на Большом проспекте П.С., Coco в помещении ушедшего из России бренда Salvatore Ferragamo на Старо-Невском, а также ювелирные магазины Aradela и Sokolov на Невском.

«Чаще всего фэшн-ритейлеры выбирали помещения на Большом проспекте П.С. (18 открытий), на Невском и Старо-Невском (по 13 открытий на каждом). В будущем фэшн-сегмент продолжит занимать качественные помещения на центральных торговых коридорах Петербурга. По нашим прогнозам, доля этой категории в общей структуре арендаторов стрит-ритейла может вырасти»,— отметила Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers.

По результатам 2024 года на центральных улицах города зафиксирован рост активности ритейлеров по сравнению с 2023-м: всего в прошлом году произошло 106 открытий, в то время как в 2023-м — 91. Показатель вакантности стабилизировался на уровне от 4,8 до 5,2%. Можно ожидать, что в 2025 году этот показатель будет колебаться в пределах от 4,9% до 5,3%. Это связано с интересом новых ритейлеров к открытию на центральных улицах Петербурга и с высокой конкуренцией за качественные помещения.

В Nikoliers говорят, что к концу 2024 года на центральных торговых коридорах города завершилась активная фаза дробления крупных помещений на мелкие блоки. Прирост помещений за счет дробления вернулся на нормальный уровень: с 22 штук относительно 2022 года до двух единиц относительно 2023 года. Скорее всего, в 2025 году темпы дробления останутся на уровне 2024-го, а некоторые блоки объединятся под крупными арендаторами.

В то же время арендные ставки на ключевых торговых коридорах увеличились незначительно относительно 2023 года. При этом был отмечен рост ставок на ликвидные помещения в востребованных среди арендаторов локациях.

«Также 2024 год запомнился новыми форматами для стрит-ритейла Петербурга. Например, мультибренд SuperStep (Невский проспект, 59) открыл в своем помещении пространство в стиле street culture, где можно не только приобрести одежду и обувь, но и покататься на скейтборде, сыграть в стритбол, PS5, сделать кастомный дизайн на купленных кроссовках. В магазине женской одежды newly (Большой проспект П.С., 15) для посетителей предусмотрена бесплатная услуга шопинга с личным стилистом. На Большой Конюшенной улице можно отметить совместную коллекцию брендированной продукции и одежды от обновленной пышечной "Ленинградские пышки" и коммуникационного агентства»,— добавила госпожа Кузнецова.

Денис Кожин