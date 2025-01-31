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Иностранные бренды продолжают экспансию

Торговля

В 2025 году в Санкт-Петербурге ожидается открытие четырех новых торговых центров и второй очереди действующего торгового центра арендопригодной площадью 136 тыс. кв. м. Одновременно с этим аналитики отмечают потенциал для выхода на рынок новых иностранных брендов, которые в 2024 году начали экспансию в России, открыв свои первые магазины в Москве. Доля вакантных площадей на фоне новых открытий торговых центров может вырасти до 4%, что при этом остается низким показателем для рынка.

Согласно исследованию консалтинговой компании NF Group, в 2024 году в торговых центрах Санкт-Петербурга появилось пять новых иностранных брендов, три из которых — китайские (Balabala, Candy, Dreame) и один турецкий (Madame Coco). Этот результат значительно уступает показателям последних лет, когда ежегодно в Северную столицу выходило 8–11 новых брендов. В целом по России насчитывается 25 новых иностранных производителей, 20 из них открыли свои магазины в Москве. Таким образом, есть большой потенциал для появления магазинов этих брендов и в Санкт-Петербурге в 2025 году.

В свою очередь, в 2024 году магазины семи иностранных брендов закрылись в торговых центрах Санкт-Петербурга и больше не представлены в городе. Среди них турецкие Damat tween и Mudo, итальянские Geox Kids и Ruck & Maul, швейцарский Tissot, китайский Cattail Willow, а также польский Wittchen.

Что касается общей ротации арендаторов внутри петербургских ТЦ, то начиная со второй половины 2023 года и до середины 2024 года объем открытий превышал объем закрытий (по площади). Это объяснялось активной экспансией российских фэшн-ритейлеров, которые активно замещали ушедшие из России иностранные бренды. Такой тренд при минимальном приросте нового предложения привел к снижению уровня вакантности в торговых центрах. Однако во второй половине 2024 года динамика изменилась: отмечались замедление ротации в связи с небольшим объемом площадей и рост закрытий по сравнению с открытиями. Закончился процесс активного замещения ушедших из России иностранных брендов. Теперь российские ритейлеры приступили к оптимизации сетей и закрывают наименее эффективные магазины, что, в свою очередь, может привести к кратковременному росту вакантности в 2025 году.

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, говорит: «Динамика открытий и закрытий магазинов сейчас стабилизируется и возвращается к общерыночным показателям, когда закрытия носят в основном плановый характер. Мы не наблюдаем резкого роста уровня вакантности, связанного с кризисными явлениями. В 2025 году мы ожидаем усиления тренда на сокращение свободных площадей в действующих торговых центрах. Возможно временное увеличение вакантности за счет нового ввода и оптимизации отдельных объектов, но при текущем низком уровне вакантности торговых площадей, скорее всего, освободившиеся помещения будут быстро находить новых арендаторов».

В 2024 году в Санкт-Петербурге не было открыто ни одного торгового центра. В 2025 году в городе планируется открытие пяти ТЦ арендопригодной площадью 136 тыс. кв. м. Крупнейший из них — ТРЦ Hollywood — введен в эксплуатацию и, по прогнозам, откроет двери для посетителей в первой половине 2025 года. Строительство ТЦ «Небо» в Мурино и «Лунапарк» в Новогорелово также завершено, сейчас в них проводятся отделочные работы. Открытие «Парк Молла» на проспекте Просвещения анонсировано на весну 2025 года, при этом уже работает онлайн-платформа сайта. Кроме того, к концу года ожидается запуск второй очереди «ЭкоПарка» в Мурино.

По итогам 2024 года доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга снизилась на 4 п. п. по сравнению с декабрем 2023 года и достигла 3,1%. Минимальный уровень был зафиксирован в июне 2024 года (3%), после чего вакантность незначительно выросла (+0,1 п. п.) Рост показателя во втором полугодии обусловлен закрытием ряда магазинов, включая «Перекресток» в ТРЦ «Атлантик Сити», «ёlook» в ТРЦ «Континент на Звездной», «Нонтон» в ТЦ «Лигов» и других.

К концу 2024 года в ключевых торговых центрах вакантность снизилась до рекордного за последние 15 лет показателя (1,3%). Крупные площади, ранее занимаемые IKEA, были сданы в аренду сети «Мегамаркет». В аутлетах Санкт-Петербурга (Outlet Village Pulkovo и Fashion House) доля свободных площадей в декабре 2024 года составила 6,9%. При этом с конца 2022 года наблюдалось стабильное снижение объема пустующих площадей. В течение прошлого года в аутлетах Санкт-Петербурга открылись магазины таких брендов, как Street Beat, Mango, 2Mood, Idol, Emka, Sneaker Box. Доля российских брендов по размеру занимаемой площади в среднем по рынку увеличилась за три года с 70 до 85%, а в аутлетах — с 39 до 61%.

В суперрегиональных торговых центрах (с арендопригодной площадью более 75 тыс. кв. м) зафиксировано самое значительное снижение вакантности за год: с 12,4 % в конце 2023 года до 1,9% в конце 2024 года. В региональных (45–75 тыс. кв. м) и окружных (10–45 тыс. кв. м) ТЦ, несмотря на небольшой рост доли свободных площадей (на 0,7 и 0,1 п. п. соответственно), вакантность остается на крайне низком уровне, составляя 2,1 и 5,5%. В районных торговых центрах (10–20 тыс. кв. м) доля свободных площадей к концу декабря 2024 года снизилась на 0,4 п. п. за год и составила 4,2%. Этот формат демонстрирует высокую устойчивость: даже в кризисные периоды уровень вакантности здесь не превышал 10%.

Госпожа Хакбердиева добавляет, что в 2025 году в Санкт-Петербурге и пригородах ожидается рекордный объем открытий торговых центров. Большинство заявленных проектов представляют собой малоформатные объекты. Тем не менее оптимизация площадей, а также снижение интереса к массовому открытию новых магазинов из-за высокой стоимости заемного финансирования и роста затрат на строительство и отделку могут привести к небольшому увеличению уровня вакантности. По прогнозам, к концу 2025 года доля свободных площадей на рынке с учетом запуска новых ТЦ может составить около 4%, что остается относительно низким показателем.

Юлия Майовер

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