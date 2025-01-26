Эфиопия потребует у Великобритании вернуть древние сокровища

Эфиопия намерена добиваться от Великобритании возвращения памятников материальной культуры и священных для ее православной церкви предметов, хранящихся сейчас в том числе в Королевской коллекции. Об этом стало известно изданию The Daily Telegraph.

Предметы, возвращения которых добивается Эфиопия, оказались в Британии после победы в 1868 году в англо-эфиопской войне. Британские солдаты вывозили из страны древние рукописи, иконы, богослужебные книги, кресты, украшения, императорские короны, кубки и многое другое. Множество предметов оказалось в частных коллекциях, Национальном музее армии, Британском музее, Бодлианской библиотеке, Королевской библиотеке, а также в Королевской коллекции.

Как сообщает The Daily Telegraph, кампанию по возвращению национальных сокровищ возглавит управление наследия, которое входит в Министерство туризма Эфиопии, совместно с Эфиопской православной церковью. Они запустят массовую петицию с призывом вернуть эти сокровища и развернут PR-кампанию с участием видных общественных деятелей, представителей культуры и спорта. Затем последует официальное обращение к правительству Великобритании. С этой же просьбой к королю Карлу III уже обратился внук последнего императора Эфиопии Эрмиас Сахле-Селассие.

Алена Миклашевская