Трансплантация приживается в медицине

В США отчитались о новом достижении в трансплантации органов животных. Женщина, которой пересадили почку свиньи, прожила с ней уже 61 день — это исторический рекорд. По данным агентства The Associated Press, Тована Луни полна энергии и уже может выходить на долгие прогулки по Нью-Йорку. Врачи дают оптимистичные прогнозы по поводу ее здоровья. До этого только четырем пациентам пересаживали свиные органы: два сердца и две почки, однако никто их них не прожил дольше двух месяцев. При этом впервые успешную трансплантацию почки американские ученые провели только в марте 2024 года. Чтобы подготовить орган к операции врачи совершили 69 модификаций ее генома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Прогресс в этой технологии станет определяющим фактором успеха будущих процедур, считает кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин: «Чем определяется выживаемость органов? Первое, конечно, это исходное состояние пациента. Второе — технические моменты самой операции, как правильно это пришить, чтобы как можно лучше было кровоснабжение мозга и так далее. Третье — это препараты, которые убирают отторжение органа после того, как он был пересажен. И четвертое, сегодня, наверное, самое важное, — это возможность генетической модификации органов животных с тем, чтобы они были похожи на органы людей и не отторгались иммунной системой.

Мы видим сегодня прогресс по всем четырем направлениям, то есть и состояние людей можно существенно улучшить до пересадки, появляются новые методы, техника и лекарства, которые угнетают иммунную систему со стороны человека.

Что касается выбора животного для таких операций, то свинья — очень хорошо изученное животное. Мы понимаем, как оно функционирует. Во-вторых, его органы, можно сказать, по размеру больше подходят к человеку. Свинью просто выращивать. Есть методы по тому, как проще ее модифицировать, потому что понятно, что, например, органы обезьян могли бы приживаться лучше, но их очень трудно выращивать, больше этических вопросов при умерщвлении обезьян. При этом, как правило, все-таки почки могут труднее приживаться из-за особенностей иммунной системы. Клетки сердца более могут быть стабильны к воздействию иммунных клеток со стороны организма. Но скоро, думаю, все будет очень быстро меняться».

Первым пациентом, который получил свиную почку, был 62-летний Ричард Слейман. У него была диагностирована последняя стадия почечной болезни. Кроме того, он много лет боролся с сахарным диабетом и гипертонией. В мае 2024-го он умер спустя два месяца после трансплантации. В этом случае именно сторонние заболевания, скорее всего, негативно сказались на приживаемости органа, отметила основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации Grand Clinic Ольга Шуппо:

«Скорее всего, не в операции дело, потому что достаточно отточены уже инструменты, как имплантировать несуществующий орган, а в иммунитете, потому что раньше все неудачи были связаны с как раз с его реакцией. Он зависит в том числе от генетики, от сопутствующих заболеваний. Например, какое-то хроническое общее воспаление в организме может активировать иммунитет, он становится сверхчувствительным и начинает вырабатывать огромное количество антител, которые будут атаковать этот трансплантируемый орган и, соответственно, препятствовать приживаемости.

В 1990-х годах были исследования на тему, как сделать так, чтобы органы максимально приживались. Нужно было создать нейтральные клетки у этого приживаемого органа, для того чтобы наш иммунитет не особо их видел. И были созданы нейтральные стволовые клетки, затем — генная терапия в Калифорнийском университете, в результате которой приживаемость улучшалась. Я думаю, что в этом случае также была применена какая-то генная терапия, более усовершенствованный метод. И второе: жировая ткань максимально богата мезенхимальными стволовыми клетками, которые также будут способствовать улучшению приживаемости. И вот почка вообще-то ею окружена. Я думаю, в этом случае это тоже было хорошим инструментом».

В 2023 году американские хирурги провели эксперимент по трансплантации свиной почки человеку, у которого констатировали смерть мозга. С согласия родных ему пересадили орган, который функционировал 61 день.

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Ульяна Горелова