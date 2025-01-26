Пермская автокомпания отказалась от продаж машин двух китайских брендов

Пермский автохолдинг «Автопрестиж» отказался от дилерства бренда Kaiyi (суббренд Chery). Информация о модельном ряде бренда пропала из пермского раздела на сайте холдинга. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник на автомобильном рынке, автохолдинг также прекратил продажу автомобилей BAIC на территории краевой столицы, однако продолжает их сервисное обслуживание. По словам собеседника, решение об отказе от продаж авто этих брендов было принято из-за отсутствия спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Автомобили Kaiyi и Baic до 2023 года не были представлены в РФ. В начале этого года их начали собирать на калининградском заводе «Автотор», который ранее выпускал автомобили BMW, Kia и Hyundai для российского рынка. Отметим, сегодня в Прикамье официальное дилерство марок Kaiyi и BAIC есть у компании «Вега-Моторс». Шоурум марок располагается в салоне на шоссе Космонавтов, 198.

«Автопрестиж» занимается продажами машин в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге и Волгограде. В Перми у компании функционируют автоцентры Geely, Mitsubishi и Sollers.