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Лукашенко: мы никогда не обсуждали с Путиным объединение РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва создали уникальное союзное объединение, которого «не знала планета». Он добавил, что никогда не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным объединение стран в единое государство.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

«Ничего подобного в наших разговорах не было о том, что мы объединимся в одно государство и поглотим друг друга. Зачем?» — сказал господин Лукашенко на пресс-конференции после голосования на выборах президента страны (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы государства, Россия и Белоруссия обсуждают, как будут дальше сосуществовать и сотрудничать. Он отметил, что в отношениях между РФ и Белоруссией «не все идет безболезненно», однако они двигаются вперед, преодолевая сложности. Господин Лукашенко также пообещал, что Москва и Минск построят объединение, которому позавидуют бывшие советские республики.

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков сегодня провели телефонный разговор. Дипломаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились сохранять рабочий контакт по всем вопросам. Диалог состоялся в преддверии выборов президента Белоруссии, которые проходят сегодня.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Пекло поперед батьки».

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