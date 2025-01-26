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Экспертиза третий раз отклонила проект пристроя к нижегородской школе №55

Госэкспертиза третий раз отклонила проект строительства нового корпуса школы №55 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Последнее заключение по проекту опубликовано в реестре 24 января 2025 года.

Проектированием занимается ООО «Ивановопроект». Первое заключение по проектно-сметной документации областное госучреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выдало в августе 2023 года, второе — в июне 2024 года. Оба они были отрицательные.

Контракт на выполнение проектных работ муниципальный заказчик «ГлавУКС» заключил с компанией «Ивановопроект» еще в 2021 году за 7,65 млн руб. Из-за просрочки исполнения обязательств в декабре 2024 года исполнителя оштрафовали на 1,66 млн руб.

Галина Шамберина

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