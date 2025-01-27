Вышел в свет трибьют-альбом памяти лидера группы Markscheider Kunst Сергея Ефременко «Будем с тобой на связи». Золотую эпоху «солнечной альтернативы» с берегов Невы вспоминает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markscheider Kunst Фото: Markscheider Kunst

В начале 1990-х ленинградский протестный рок потерял актуальность и был оттеснен на обочину. Но городские музыкальные традиции никуда не делись. Новая музыка Северной столицы оказалась связана не столько с роком в классическом понимании, сколько, с одной стороны, с альтернативной музыкой, а с другой — с легкими жанрами, пришедшими из стран Карибского бассейна.

Начав свои музыкальные эксперименты на поле рокабилли, к середине 1990-х молодая группа Markscheider Kunst сформировала собственный латинокарибский саунд. Он стал неожиданной краской в музыкальной палитре холодного города. Поначалу даже то, что у микрофона в питерской группе стоит, а точнее, танцует темнокожий конголезец (его звали Серафим Макангила), выглядело сенсацией. Автором большей части песен был Сергей Ефременко по прозвищу Ефр. В 2003 году, когда Серафим Макангила покинул группу, Ефременко остался единственным фронтменом.

Markscheider Kunst вместе с друзьями из «Двух самолетов», Pep-See, Spitfire, Caribace и других петербургских групп 1990-х заново придумали музыкальный образ города. Лицом альтернативного рока были Tequilajazzz и группы из клуба TaMtAm, а Markscheider Kunst преобразовывали в музыку дефицитную в городе солнечную энергию. Группы «Ленинград» тоже не было бы, если бы не атмосфера «северных тропиков», созданная Markscheider Kunst и их товарищами.

Лучший альбом Markscheider Kunst «St. Petersburg — Kinshasa Tranzit» (1996) начинался словами «Здравствуйте! Шалом! Салям алейкум!». В 1999 году клип Markscheider Kunst на песню «Деньги», показанный на супермодном российском MTV, сделал ее первым отечественным регги-хитом. Позднее, уже в 2006 году, несколько песен Markscheider Kunst попали в саундтрек кинохита «Питер FM». Это был портрет Питера XXI века, и таким образом группа была окончательно вписана в его историю.

В прошлом году Сергей Ефременко скончался. 23 января ему могло бы исполниться 53 года, и ко дню его рождения был выпущен альбом песен Markscheider Kunst, записанный его друзьями и единомышленниками. Он называется «Будем с тобой на связи».

По большому счету из обоймы «солнечной альтернативы» 1990-х — начала 2000-х в альбоме присутствует только группа «Кирпичи» с довольно суровой, совсем не солнечной версией «Денег». У героя песни, растамана, все так же нет денег, но из текста песни исчезло название растения, которое любому растаману дороже денег. Судя по всему, это проявление самоцензуры. В другой версии «Денег», записанной Vibro Tunes, Hapanasasa и IksDen, запретное слово используется, и не единожды.

Еще одни герои альтернативной сцены, Jane Air, переделали в монументальный стоунер-рок песню «Красиво справа». Это тоже важная для истории Markscheider Kunst песня. Напрашивается вывод о том, что беззаботный вайб группы в сегодняшнем мире не очень уместен. Но привычное настроение Markscheider Kunst в полной мере присутствует в треках, которые записали Deejay Spinach, Rusty Sharks, Lollypop Lorry, Prime Time Gang и блестящая питерская супергруппа «Радар». Группа Dobranotch в треке «СКА» продемонстрировала, как органично могут сосуществовать ска и клезмер. А фолк-группа «Отава Ё» смешала стиль Markscheider Kunst с ирландским фолком и добавила русской задушевности.

Маша Макарова, вместе с группой «Маша и Медведи» готовящая к выходу новый альбом, выбрала для трибьюта минорную «Машу». Она сохранила щемящее настроение исходного трека, переделав его для женского вокала и добавив акустическую гитару. Интонацию Маши Макаровой по-прежнему ни с кем не спутать, одно ее присутствие на пластинке сразу поднимает весь сборник на новую высоту. На этой же высоте — Billy’s Bang с песней «Танец». Стилистически она близка оригиналу, но электрогитара и хриплый вокал Билли Новика превращают танцевальный номер Markscheider Kunst в песню сильного мужчины с разбитой жизнью. Если прислушаться к тексту, эта история была там с самого начала. «Полюса» Ильи Разина играют «Милую» тоже с особым вниманием к тексту, доходчиво демонстрируя, почему песни Markscheider Kunst — это не только «экзотика», но и содержательная, полная зимней грусти и в конечном счете вполне питерская музыка.

Игорь Гаврилов