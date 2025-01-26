В аэропорту Казани на время ограничений задержаны 12 авиарейсов

В Казани на время ограничений работы международного аэропорта были задержаны 12 авиарейсов на вылет и прилет. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня утром аэропорт Казани был временно закрыт на прием и отправку рейсов. Причиной закрытия назвали обеспечение безопасности полетов гражданских самолетов. В сообщении Росавиации не уточняется время введения ограничений. В 07:00 аэропорт начал работать в штатном режиме.

По данным онлайн-табло, на вылет из Казани задержаны три самолета в Москву, а также рейсы в Салехард, Новый Уренгой, Волгоград и Мурманск. Время задержек составляет от 25 минут до 3 часов 10 минут. Первый самолет в Салехард должен был улететь в 05:20. На прибытие в Казань задержаны пять авиарейсов из Москвы, Омска, Бишкека, Волгограда. Время задержек составляет от 20 минут до 3 часов 30 минут.

Диана Соловьёва