Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе

Российский боец смешанных боевых искусств Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза в титульном поединке турнира PFL. Один судья выставил ничью, еще двое отдали победу Нурмагомедову.

Поединок продлился все пять раундов. В четвертом раунде Нурмагомедов и Хьюз столкнулись головами, в результате чего ирландский спортсмен получил рассечение на лбу. Бой продолжился после перерыва.

Победа на турнире PFL в Дубае стала для Усмана Нурмагомедова 19-ой. Поражений у спортсмена не было.

О других победах спортсмена — в материале «Ъ» «Усман Нурмагомедов вытащил победные карты».