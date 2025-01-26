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Коммерсантъ FM
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Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе

Российский боец смешанных боевых искусств Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза в титульном поединке турнира PFL. Один судья выставил ничью, еще двое отдали победу Нурмагомедову.

Поединок продлился все пять раундов. В четвертом раунде Нурмагомедов и Хьюз столкнулись головами, в результате чего ирландский спортсмен получил рассечение на лбу. Бой продолжился после перерыва.

Победа на турнире PFL в Дубае стала для Усмана Нурмагомедова 19-ой. Поражений у спортсмена не было.

О других победах спортсмена — в материале «Ъ» «Усман Нурмагомедов вытащил победные карты».

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