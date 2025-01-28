Микросхемам подбирают статус

В декабре администрация экс-президента США Джо Байдена предложила ограничить со стороны США экспорт чипов, которые могут использоваться для развития искусственного интеллекта (ИИ) и в передовых центрах обработки данных (ЦОД). Правительство США считает, что таким образом удастся, с одной стороны, поддержать развитие ИИ в США и дружественных странах, с другой — снизить риски злоупотребления передовыми технологиями недружественными странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В декабре на сайте Белого дома США появилось сообщение, в котором говорится о необходимости ограничить экспорт чипов, которые могут использоваться в ЦОД и для развития ИИ. В частности, речь идет о продукции компании Nvidia Corp. В сообщении приведены шесть ключевых механизмов, которые должны помочь властям США контролировать распространение технологий на глобальном рынке, поддерживая технологический обмен с дружественными странами и ограничивая — с недружественными. Например, ограничения не будут применяться к продаже чипов 18 ключевым странам-союзникам и партнерам США, эти страны сохранят фактически неограниченный доступ к американским чипам. В число таких стран вошли Германия, Нидерланды, Япония, Южная Корея и Тайвань.

Также американские компании могут свободно размещать вычислительные мощности в этих странах, а фирмы, головные офисы которых там находятся, могут подать заявку на получение разрешения правительства США на поставку чипов для использования в ЦОД в других частях света. При этом не более четверти общей вычислительной мощности должно находиться за пределами стран Tier 1 (США, ЕС и т. д.) и не более 7% — в любой стране Tier 2. Компании также должны соблюдать требования безопасности правительства США.

Кроме того, компании со штаб-квартирой в США должны размещать не менее половины своей общей вычислительной мощности на территории США. Эти правила главным образом направлены на то, чтобы гарантировать наличие у США и стран-союзников большего объема вычислительной мощности, чем у остального мира. Группа же «стран-противников» фактически утратит доступ к американским чипам и столкнется с ограничениями в развитии вычислительных мощностей. Среди 120 стран, доступ которых может быть ограничен к чипам, используемым для центров обработки данных и продуктов ИИ, перечислены Мексика, Португалия, Израиль, Швейцария.

В разговоре с журналистами министр торговли Джина Раймондо сказала, что для Америки «критически важно» сохранить лидерство в области ИИ и разработке компьютерных чипов, связанных с ИИ. «По мере того как ИИ становится все более мощным, риски для нашей национальной безопасности становятся еще более интенсивными»,— пояснила Джина Раймондо. По ее словам, структура «разработана для защиты самых передовых технологий ИИ, а также для широкого распространения и обмена преимуществами со странами-партнерами».

Как считают авторы этой инициативы, принимаемые меры являются усилением многолетних ограничений поставок процессоров таких компаний, как Nvidia и AMD, в Китай и Россию. Также стремление американских властей ограничить доступ к технологиям через посредников направлено на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По данным американской исследовательско-консалтинговой компании Jon Peddie Research (JPR), рынок графических процессоров (GPU) и дискретных карт в 2024 году продолжил «устойчивый рост». Годовой рост поставок GPU, охватывающий все платформы и типы процессоров, составил порядка 16%. При этом прогнозы экспертов говорят о том, что, даже несмотря на глобальные экономические трудности, рынок графических процессоров имеет мощный потенциал для дальнейшего роста.

«Американские чипы на текущий момент являются основными для работы с наиболее сложными моделями на основе генеративного ИИ практически во всем мире. Их использование в ряде стран, в частности в России, максимально осложнено, и ситуация каждый год становится все хуже,— считает партнер “Яков и партнеры”, лидер стратегического консалтинга Максим Болотских.— Дополнительные ограничительные меры могут привести к общему торможению внедрения ИИ в компаниях всех секторов, а для провайдеров ЦОДов — оказаться критичным фактором в целом для их развития».

Согласно исследованию «Яков и партнеры» «Генеративный ИИ в странах БРИКС+: тренды и перспективы», меры американской администрации по ограничению экспорта могут оказать негативное влияние на развитие передовых технологий в странах БРИКС+. Выходом, как считают эксперты компании, может стать повышение доступности инфраструктуры для обучения моделей в рамках БРИКС+ к видеокартам других стран.

Инициатива может быть применима и для небольших объемов видеокарт (кластеры до 20 GPU), поскольку в части стран из-за ограниченного доступа к видеокартам их цены существенно выше рыночных: по данным «Яков и партнеры», в ОАЭ и Индии расценки на облачную аренду Nvidia A100 выше цен в США на 30–40%, в России — в три раза; в Саудовской Аравии и ЮАР возможности для аренды у локальных компаний ограниченны. Инициатива в области обмена облачным доступом между крупными компаниями в краткосрочной перспективе будет наиболее применима для стран с наибольшими вычислительными мощностями. В их число входят Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия. ЮАР и Бразилии для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества необходимо будет нарастить объемы инфраструктуры для обучения.

При этом, как полагают исследователи «Яков и партнеры», в Китае развивается собственное производство видеокарт несколькими игроками. Например, компания Huawei, лидер среди производителей, уже начала поставлять их на рынок. Базовая цена карт сопоставима с американскими: так, Ascend 910C, аналог H100 от Nvidia, стоит чуть менее $29 тыс. за видеокарту, тогда как видеокарты Nvidia при прямой покупке стоили индийской Yotta чуть более $31 тыс., Саудовской Аравии — $40 тыс. за GPU.

В случае если Китай обеспечит особые условия для партнеров в рамках объединения, приобретение китайских видеокарт может быть выгоднее при сохранении качества инфраструктуры и в то же время существенно повысит технологический суверенитет БРИКС+. Эксперты отмечают, что такой прогноз возможен для всех стран, отнесенных США к недружественным, несмотря на наличие текущей базы видеокарт Nvidia или стратегических партнерств с американской компанией. Также в исследовании отмечается, что китайские компании успешно создают кластеры, работающие на нескольких видах видеокарт.

Однако, по мнению Максима Болотских, несмотря на то что помимо США наибольшие успехи в производстве чипов демонстрирует Китай, производительность его оборудования все еще уступает американскому. России же не остается иного пути, кроме как начать переход на китайские чипы. «Безусловно, в РФ ведутся локальные разработки, но они пока преимущественно сфокусированы на чипах с проектной нормой более 50 нм, в то время как США и Китай уже выпускают модели для работы с ИИ с нормой менее 10 нм. По предварительным оценкам, Россия сможет выйти на производство аналогичных чипов в достаточно значимых промышленных масштабах не ранее 2030 года»,—добавляет Максим Болотских.

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Константин Анохин