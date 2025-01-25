Красоте возвращают натуральность

В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов. Речь идет об эффектах пластической хирургии, которые граждане хотят повернуть вспять не по медицинским показаниям. Как пишет The Independent, последние несколько лет тренд на аутентичность набирал обороты. В 2025ом году, по прогнозам издания, он усилится. Об этом открыто заявляют селебрити. Например, Виктория Бэкхем убрала грудные импланты еще в 2014-м, признавшись, что это было большой ошибкой. А летом 2024-го об удалении филлеров из губ рассказала комедийная актриса Надежда Сысоева. Опрошенные “Ъ FM” профильные специалисты подтвердили, что среди пациентов российских клиник спрос на такие услуги подрос. К чему это приведет? Разбиралась Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Хочу быть собой, а не Памелой Андерсон на пике ее экспериментов», — так говорят блогеры, которые идут на операцию по удалению имплантов по своей воле. Другие отмечают, что наконец-то обрели гармонию и больше не хотят никаких экспериментов. В России пациенты не стали совсем отказываться от операций, но обращаются чаще, чтобы избавиться от излишеств предыдущих манипуляций, говорит пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий: «В пластической хирургии возможности возвращения чего-либо вспять весьма ограничены.

Наиболее наглядные и частые моменты — уменьшение губ после того, как их сделали чрезмерно большими, и удаление имплантов молочной железы. Нередки случаи, когда увеличила грудь, вышла замуж, родила детей, прошло время, и необходимость демонстрации фигуры исчезла».

По данным портала «СберЗдоровье», операция по удалению грудных имплантов в Москве стоит в среднем около 200 тыс. руб. Что касается выведения филлеров, за эту процедуру жители столицы платят от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Но стоимость может быть выше, если возникнут сложности с препаратами старого поколения, говорит врач косметолог-дерматовенеролог клиники эстетической медицины New Way Алена Заварыка: «Люди, которые ставили филеры, сейчас или отказываются от новых инъекций, а остальные не хотят никаких имплантов в своем лице. Когда-то было модно применять ботулотоксин, чтобы полностью не было мимики, а каменное, замороженное лицо. Сейчас никто такое не делает. В составе филеров, которые уже не используются 15-20 лет были силиконы, они надолго оставались в тканях, сложнее всего удалять именно их».

По данным Американского общества пластических хирургов, в последние два года клиентов в клиниках меньше не стало, но они теперь чаще отказываются от кардинальных перемен и просят сделать так, чтобы все выглядело максимально естественно. Развитие медицины позволяет проводить незаметные глазу операции, поэтому в России спрос в ближайшем будущем не схлынет, уверен пластический хирург, профессор Георгий Карапетян: «90% пластических эстетических операций, направленных на сохранение красоты, возвращение к чертам молодости, эстетики, восстановление дефектов тела после изменений массы тела, незаметны окружающим. И они никогда не будут иметь меньший спрос, чем сейчас».

По данным из открытых источников, объем мирового рынка эстетической хирургии в 2024 году оценивался более чем в $80 млрд. Ожидается, что примерно через 10 лет он превысит отметку в $160 млрд. А в России в прошлом году оборот рынка пластической хирургии составил около $230 млн, посчитали в BusinesStat. Из опроса, который опубликовал журнал Neuroscience, следует, что 80% клиентов пластических хирургов сейчас выбирают такие операции, которые могут сохранить индивидуальность. В соцсетях блогеры также нередко рассказывают, что решаются на изменения только чтобы подчеркнуть те черты, которые и так отличают их от других.

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Анна Кулецкая