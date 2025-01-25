Суд обязал Пермскую епархию привести в нормативное состояние автостоянку

Пермская епархия РПЦ будет обязана привести в нормативное состояние автомобильную стоянку возле духовной семинарии на шоссе Космонавтов, 185. Парковка должна соответствовать правилам благоустройства Перми. Такое определение Арбитражный суд Пермского края вынес 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, спорная стоянка располагается на участке семинарии площадью 1,2 га. Во время осмотра парковки главный специалист отдела потребрынка администрации Индустриального района обнаружил, что на территории объекта имеются охранное сооружение, ограждение и осветительное оборудование. По мнению заявителя, парковка не соответствует требованиям правил благоустройства. От ответчика потребовали принять меры, чтобы обустроить парковку по всем нормам. Так как Пермская епархия РПЦ требование не исполнила, власти обратились в суд.

До момента вынесения решения суда стоянку в соответствие с правилами благоустройства также не привели. В ходе процесса религиозная организация обстоятельства дела не оспаривала. В результате суд требования истца удовлетворил. В соответствии с правилами благоустройства Перми, ответчик должен обеспечить на стоянке наличие твердого вида покрытия, установить разделительные элементы (разметку машино-мест, в том числе для инвалидов), информационное оборудование, место для сбора твердых бытовых отходов и санузел. В случае неисполнения решения суда в течение десяти дней с момента его вступления в законную силу Пермская епархия РПЦ должна будет заплатить неустойку в размере 1 тыс. руб. за каждый день просрочки.