Игра в бирюльки, Смутное время и спасение Пушкина

На последней январской неделе в Нижнем Новгороде откроются выставки о детских воспоминаниях и поиске пути, пройдут концерты памяти Владимира Высоцкого, спектакли о распаде семьи и перемещении во времени, лекции о космосе и Канте, а также обсуждение фильмов «Полночь в Париже», «Окраина», «Заводной апельсин». О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Последние»

Фото: Нижегородский театр «Вера» Спектакль «Последние»

Фото: Нижегородский театр «Вера»

25 января театр «Вера» на Мещерском бульваре покажет спектакль «Последние» по одноименной пьесе Максима Горького о семье, переживающей кризис в эпоху социальных потрясений. Режиссер Александр Ряписов исследует тему отцов и детей через призму того, как нерешенные вопросы родителей прорастают в судьбах их детей. Спектакль начнется в 17:00, билет стоит 800 руб.

25 января в Дворце культуры «Красное Сормово» на Юбилейном бульваре состоится концерт, посвященной дню рождения Владимира Высоцкого. Его песни исполнят солисты Алексей Зыков, Антон Рождественский, Руслан Юськаев, Юлия Морозова и Роман Ронин. Начало в 18:00. Билет стоит 1,2 тыс. руб.

25 января в филармонии в кремле состоится концерт «Папа Гайдн прощается, но не уходит». В исполнении академического симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Понькина со сцены прозвучат несколько симфоний австрийского композитора. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 800 руб. до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники киноразбора в «Кинофактуре»

Фото: vk.com / kinorazbornn Участники киноразбора в «Кинофактуре»

Фото: vk.com / kinorazbornn

26 января в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет показ романтической комедии Вуди Аллена «Полночь в Париже» с обсуждением. Писатель приезжает со своей невестой в Париж и случайно попадает из 2010-го в 1920-е годы, где знакомится с Фицджеральдом, Хэмингуэем. Пикассо, Дали. Герой понимает, что принадлежит этому времени, и хочет остаться там навсегда. Начало показа в 13:00, вход свободный.

27 января в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова — спецпоказ фильма «Город-герой Ленинград» об одноименной выставке, проходившей в начале 2024 года в «Манеже» в Санкт-Петербурге. Зрители смогут увидеть архивные кадры кинохроники, фотографии, документы, художественные инсталляции и подлинные предметы, драматургию и сценографию выставки. Показ начнется в 18:30. Вход свободный, по регистрации.

27 января на сцене Дома актера имени Вихрова на улице Пискунова — спектакль Павла Ушакова «Можно попросить Нину?» по одноименному рассказу Кира Булычева. Действие разворачивается в 1972 году. Вадим Николаевич звонит своей знакомой, но попадает в военный 1942-й, и трубку берет другая Нина, девочка тринадцати лет. Роли исполнят Ольга Коновалова и Николай Пономарев. Спектакль начнется в 19:00, билет стоит 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Можно попросить Нину?»

Фото: Анна Рыбакова Спектакль «Можно попросить Нину?»

Фото: Анна Рыбакова

28 января в «Рекорде» откроется выставка нижегородской художницы Сони Радостиной (псевдоним Анны Бирульчик) «Игра в бирюльки, папачему и пр. вопросы жизни, вселенной и всего такого». Экспозиция собрана вокруг детских воспоминаний и сказочных образов в авторской интерпретации. Визуальные образы автор дополнила поэтическими текстами. А 29 января там же откроется выставка нижегородского художника Сергея Ледкова «Разные дороги». Работы в экспозиции объединены темой выбора, пути, поиска и движения. Обе выставки откроются в 18:30, вход свободный.

29 января в филармонии в кремле состоится концерт «Смутное время». Академический симфонический оркестр, камерный хор «Нижний Новгород» и солист Олег Цыбулько исполнят увертюры из опер «Псковитянка» и «Царская невеста» Римского-Корсакова, фрагменты из опер «Борис Годунов» Мусоргского и «Жизнь за царя» Глинки. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 750 руб. до 1,5 тыс. руб.

29 января в Доме актера покажут спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе израильского драматурга Михаила Хейфеца. Главный герой с детства попадает в странные ситуации и винит в этом поэта Александра Пушкина. Спектакль поставила заслуженная артистка РФ Елена Фирстова. Начало в 19:00, билет стоит 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония вручения премии имени Владимира Высоцкого

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Церемония вручения премии имени Владимира Высоцкого

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

29 января в Доме архитектора на Верхневолжской набережной состоится концерт «Эпоха Высоцкого». Песни барда исполнит фронтмен нижегородской кавер-группы Jack Daniel's Time Андрей Паньшин. Мероприятие начнется в 19:00. Билет стоит 500 руб.

29 января в «Кинофактуре» пройдет киноразбор фильма-притчи «Окраина» (1998) режиссера Петра Луцика. По сюжету рассерженные жители хутора, у которых «новые русские» отняли землю, отправляются в столицу в поисках правды и справедливости. Вместе с ведущим киноразбора Павлом Тимошиновым зрители обсудят, почему «Окраина» породила острые споры в российской кинопрессе, насмешка это или «призыв к топору». Начало в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники арт-встречи «Мемандемс»

Фото: Территория эмоций Участники арт-встречи «Мемандемс»

Фото: Территория эмоций

30 января на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» состоится арт-встреча «Мемандемс». Участники смогут нарисовать свой любимый мем. Все необходимые материалы (холст, краски, кисти и референсы) организаторы предоставят. Начало в 15:30, билет стоит 350 руб. А в 18:00 там же пройдет обсуждение романа-антиутопии «Заводной апельсин» Бёрджесса и экранизации Кубрика. Вход свободный, для участия нужно зарегистрироваться.

30 января в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко пройдет программа «Путеводитель по Вселенной». В 18:00 заведующий лабораторией моделирования геофизических плазменных явлений ИПФ РАН и замдиректора радиофизического института ННГУ Михаил Гущин расскажет, как ученые моделируют космическую плазму и атмосферные явления Земли и как магнитные бури, молниевые разряды и радиоизлучение ионизированных оболочек планет и звезд влияют на человека и технику. В 19:00 состоится лекция декана физико-технического факультета НГПУ Николая Лапина. Он расскажет, зачем сегодня летать в космос, когда технологии позволяют отправлять туда машины и роботов и почему именно человек на орбите способен дать ответы, которые не под силу ни одному аппарату. Завершит программу научный квиз «От Луны до Млечного Пути». Для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слушатели в ИЦАЭ

Фото: ИЦАЭ Слушатели в ИЦАЭ

Фото: ИЦАЭ

30 января в Парке науки ННГУ на улице Ульянова кандидат философских наук Олег Аронсон прочитает лекцию «Кант и кино: от опыта sensus communis к логике стихий». Слушателям расскажут о понятии общего чувства и его применению к кинематографическому образу и образам масс-медиа. Лекция начнется в 18:30. Вход свободный, по регистрации.

30 января в «Кинофактуре» пройдет очередной лекторий «Фильмографии». Участники встречи обсудят поэму Гоголя «Мертвые души» и ее экранизации. Лекторий ведут драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Начало в 19:00. Вход свободный.

Какие выставки продолжают работу До 2 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Путешествие длиною в жизнь» Федора Конюхова, до 4 февраля — «Орбита Александра Скворцова». До 9 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе работают выставки «Помнить свое имя» Веры Ширдиной и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» Лины Кордюченко. До 9 февраля в студии «Тихая» на улице Ульянова открыта выставка ее резидента Всеволода Абазова «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования». До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость». До 28 февраля в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации». До 10 марта в Русском музее фотографии открыта выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники». До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес». До 16 марта в Доме губернатора открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов».

Подготовила Елена Ковалева