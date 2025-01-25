Игра в бирюльки, Смутное время и спасение Пушкина
Куда сходить в Нижнем Новгороде с 25 по 31 января
На последней январской неделе в Нижнем Новгороде откроются выставки о детских воспоминаниях и поиске пути, пройдут концерты памяти Владимира Высоцкого, спектакли о распаде семьи и перемещении во времени, лекции о космосе и Канте, а также обсуждение фильмов «Полночь в Париже», «Окраина», «Заводной апельсин». О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Спектакль «Последние»
Фото: Нижегородский театр «Вера»
25 января театр «Вера» на Мещерском бульваре покажет спектакль «Последние» по одноименной пьесе Максима Горького о семье, переживающей кризис в эпоху социальных потрясений. Режиссер Александр Ряписов исследует тему отцов и детей через призму того, как нерешенные вопросы родителей прорастают в судьбах их детей. Спектакль начнется в 17:00, билет стоит 800 руб.
25 января в Дворце культуры «Красное Сормово» на Юбилейном бульваре состоится концерт, посвященной дню рождения Владимира Высоцкого. Его песни исполнят солисты Алексей Зыков, Антон Рождественский, Руслан Юськаев, Юлия Морозова и Роман Ронин. Начало в 18:00. Билет стоит 1,2 тыс. руб.
25 января в филармонии в кремле состоится концерт «Папа Гайдн прощается, но не уходит». В исполнении академического симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Понькина со сцены прозвучат несколько симфоний австрийского композитора. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 800 руб. до 1,5 тыс. руб.
Участники киноразбора в «Кинофактуре»
Фото: vk.com / kinorazbornn
26 января в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет показ романтической комедии Вуди Аллена «Полночь в Париже» с обсуждением. Писатель приезжает со своей невестой в Париж и случайно попадает из 2010-го в 1920-е годы, где знакомится с Фицджеральдом, Хэмингуэем. Пикассо, Дали. Герой понимает, что принадлежит этому времени, и хочет остаться там навсегда. Начало показа в 13:00, вход свободный.
27 января в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова — спецпоказ фильма «Город-герой Ленинград» об одноименной выставке, проходившей в начале 2024 года в «Манеже» в Санкт-Петербурге. Зрители смогут увидеть архивные кадры кинохроники, фотографии, документы, художественные инсталляции и подлинные предметы, драматургию и сценографию выставки. Показ начнется в 18:30. Вход свободный, по регистрации.
27 января на сцене Дома актера имени Вихрова на улице Пискунова — спектакль Павла Ушакова «Можно попросить Нину?» по одноименному рассказу Кира Булычева. Действие разворачивается в 1972 году. Вадим Николаевич звонит своей знакомой, но попадает в военный 1942-й, и трубку берет другая Нина, девочка тринадцати лет. Роли исполнят Ольга Коновалова и Николай Пономарев. Спектакль начнется в 19:00, билет стоит 900 руб.
Спектакль «Можно попросить Нину?»
Фото: Анна Рыбакова
28 января в «Рекорде» откроется выставка нижегородской художницы Сони Радостиной (псевдоним Анны Бирульчик) «Игра в бирюльки, папачему и пр. вопросы жизни, вселенной и всего такого». Экспозиция собрана вокруг детских воспоминаний и сказочных образов в авторской интерпретации. Визуальные образы автор дополнила поэтическими текстами. А 29 января там же откроется выставка нижегородского художника Сергея Ледкова «Разные дороги». Работы в экспозиции объединены темой выбора, пути, поиска и движения. Обе выставки откроются в 18:30, вход свободный.
29 января в филармонии в кремле состоится концерт «Смутное время». Академический симфонический оркестр, камерный хор «Нижний Новгород» и солист Олег Цыбулько исполнят увертюры из опер «Псковитянка» и «Царская невеста» Римского-Корсакова, фрагменты из опер «Борис Годунов» Мусоргского и «Жизнь за царя» Глинки. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 750 руб. до 1,5 тыс. руб.
29 января в Доме актера покажут спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе израильского драматурга Михаила Хейфеца. Главный герой с детства попадает в странные ситуации и винит в этом поэта Александра Пушкина. Спектакль поставила заслуженная артистка РФ Елена Фирстова. Начало в 19:00, билет стоит 700 руб.
Церемония вручения премии имени Владимира Высоцкого
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
29 января в Доме архитектора на Верхневолжской набережной состоится концерт «Эпоха Высоцкого». Песни барда исполнит фронтмен нижегородской кавер-группы Jack Daniel's Time Андрей Паньшин. Мероприятие начнется в 19:00. Билет стоит 500 руб.
29 января в «Кинофактуре» пройдет киноразбор фильма-притчи «Окраина» (1998) режиссера Петра Луцика. По сюжету рассерженные жители хутора, у которых «новые русские» отняли землю, отправляются в столицу в поисках правды и справедливости. Вместе с ведущим киноразбора Павлом Тимошиновым зрители обсудят, почему «Окраина» породила острые споры в российской кинопрессе, насмешка это или «призыв к топору». Начало в 19:00. Вход свободный, по регистрации.
Участники арт-встречи «Мемандемс»
Фото: Территория эмоций
30 января на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» состоится арт-встреча «Мемандемс». Участники смогут нарисовать свой любимый мем. Все необходимые материалы (холст, краски, кисти и референсы) организаторы предоставят. Начало в 15:30, билет стоит 350 руб. А в 18:00 там же пройдет обсуждение романа-антиутопии «Заводной апельсин» Бёрджесса и экранизации Кубрика. Вход свободный, для участия нужно зарегистрироваться.
30 января в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко пройдет программа «Путеводитель по Вселенной». В 18:00 заведующий лабораторией моделирования геофизических плазменных явлений ИПФ РАН и замдиректора радиофизического института ННГУ Михаил Гущин расскажет, как ученые моделируют космическую плазму и атмосферные явления Земли и как магнитные бури, молниевые разряды и радиоизлучение ионизированных оболочек планет и звезд влияют на человека и технику. В 19:00 состоится лекция декана физико-технического факультета НГПУ Николая Лапина. Он расскажет, зачем сегодня летать в космос, когда технологии позволяют отправлять туда машины и роботов и почему именно человек на орбите способен дать ответы, которые не под силу ни одному аппарату. Завершит программу научный квиз «От Луны до Млечного Пути». Для участия нужно зарегистрироваться.
Слушатели в ИЦАЭ
Фото: ИЦАЭ
30 января в Парке науки ННГУ на улице Ульянова кандидат философских наук Олег Аронсон прочитает лекцию «Кант и кино: от опыта sensus communis к логике стихий». Слушателям расскажут о понятии общего чувства и его применению к кинематографическому образу и образам масс-медиа. Лекция начнется в 18:30. Вход свободный, по регистрации.
30 января в «Кинофактуре» пройдет очередной лекторий «Фильмографии». Участники встречи обсудят поэму Гоголя «Мертвые души» и ее экранизации. Лекторий ведут драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Начало в 19:00. Вход свободный.
Какие выставки продолжают работу
До 2 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Путешествие длиною в жизнь» Федора Конюхова, до 4 февраля — «Орбита Александра Скворцова».
До 9 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе работают выставки «Помнить свое имя» Веры Ширдиной и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» Лины Кордюченко.
До 9 февраля в студии «Тихая» на улице Ульянова открыта выставка ее резидента Всеволода Абазова «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования».
До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость».
До 28 февраля в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации».
До 10 марта в Русском музее фотографии открыта выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники».
До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии».
До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес».
До 16 марта в Доме губернатора открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов».