Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести региональный день форума «Малая Родина — сила России» на высоком уровне. Мероприятие регионального дня «Комфортная среда для жизни» пройдет в Казани с 29 по 30 января. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов поручил на высоком уровне провести форум «Малая Родина — сила России»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Минниханов поручил на высоком уровне провести форум «Малая Родина — сила России»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На форуме примут участие 460 представителей муниципального сообщества. Им предстоит обсудить то, как можно поднять уровень жизни в городах и поселках.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» — это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития.

Основное мероприятие состоится в апреле 2025 года в Москве в национальном центре «Россия».

Артём Дергунов