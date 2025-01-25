Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минниханов поручил на высоком уровне провести форум «Малая Родина — сила России»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести региональный день форума «Малая Родина — сила России» на высоком уровне. Мероприятие регионального дня «Комфортная среда для жизни» пройдет в Казани с 29 по 30 января. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов поручил на высоком уровне провести форум «Малая Родина — сила России»

Минниханов поручил на высоком уровне провести форум «Малая Родина — сила России»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Минниханов поручил на высоком уровне провести форум «Малая Родина — сила России»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На форуме примут участие 460 представителей муниципального сообщества. Им предстоит обсудить то, как можно поднять уровень жизни в городах и поселках.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» — это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития.

Основное мероприятие состоится в апреле 2025 года в Москве в национальном центре «Россия».

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...