«Протон-ПМ» добивается банкротства дочерней компании

В конце декабря прошлого года производитель ракетных двигателей АО «Протон-ПМ» направил в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании банкротом ООО «Космос строй». Основанием для этого стала подтвержденная судом задолженность общества свыше 23,85 млн руб. ООО «Космос строй» было зарегистрировано в 2002 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания зарегистрирована по одному адресу с АО «Протон-ПМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2012-2014 годах «Протон-ПМ» выдал дочернему обществу займы на общую сумму 50 млн руб. Часть из них должник полностью не погасил. В 2023 году производитель двигателей обратился в суд с иском о взыскании с «Космос строя» 23,859 млн руб. Против удовлетворения исковых требований ответчик не возражал.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Завод осуществляет производственную деятельность на площадках в Свердловском районе Перми и в микрорайоне Новые Ляды.

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