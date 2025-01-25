В Самаре зафиксирован рост спроса на долгосрочную аренду квартир

В IV квартале 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в Самаре вырос на 3% год к году. Такие данные предоставили в «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По сравнению с 2023 годом выбор квартир в январе-декабре увеличился на 22%. Специалисты сервиса связывают динамику предложения на рынке долгосрочной аренды с двумя основными причинами. Потенциальные продавцы вторичного жилья решили временно сдавать квартиры. Также в 2023 году было введено в эксплуатацию рекордное количество жилья. Если заложить время на ремонт и меблировку, часть этих объектов попала на рынок аренды в конце 2024 года.

Сильнее всего увеличился выбор в сегменте студий. В Самаре средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры составила 28 тыс. руб. в месяц.

Андрей Сазонов