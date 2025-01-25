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Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 17 жителей Татарстана за достижения в различных сферах деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

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Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями

Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями

Фото: пресс-служба президента РФ

Начало поставок оборудования для МСЗ под Казанью ожидается осенью 2025 года

Начало поставок оборудования для МСЗ под Казанью ожидается осенью 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями

Фото: пресс-служба президента РФ

Начало поставок оборудования для МСЗ под Казанью ожидается осенью 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Орденом Дружбы награждены советник гендиректора ООО «Азбука сыра» Марат Муратов и первый замруководителя администрации раиса Татарстана — начальник Управления раиса Татарстана по работе с территориями Татарстана Ильнур Гарипов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

Медалью II степени награждены глава крестьянского хозяйства Ильсур Дияров, начальник управления ЗАГС при кабмине Татарстана Эльвира Ахметова, гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, замглаврача Центра по профилактике СПИД Дмитрий Лопушов, начальник Роспотребнадзора по РТ Альфия Титова и замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Звание «Заслуженный химик РФ» получили три сотрудника АО «ТАНЕКО»: Сергей Волков, Фидания Ильдарханова и Ирек Тазетдинов.

Звания «Заслуженного работника ЖКХ РФ» удостоены управляющая МУП «Горводзеленхоз» Роза Заббарова и начальник управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев.

Знаком «За наставничество» отмечены профессора КФУ Борис Малкин и Федор Сундуров.

Звание «Заслуженный работник физической культуры» присвоено замминистру спорта РТ Ильдару Садриеву.

Ранее Владимир Путин наградил пятерых чиновников Татарстана.

Анар Зейналов

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