Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 17 жителей Татарстана за достижения в различных сферах деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями Фото: пресс-служба президента РФ Начало поставок оборудования для МСЗ под Казанью ожидается осенью 2025 года Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 2 Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями Фото: пресс-служба президента РФ Начало поставок оборудования для МСЗ под Казанью ожидается осенью 2025 года Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Орденом Дружбы награждены советник гендиректора ООО «Азбука сыра» Марат Муратов и первый замруководителя администрации раиса Татарстана — начальник Управления раиса Татарстана по работе с территориями Татарстана Ильнур Гарипов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

Медалью II степени награждены глава крестьянского хозяйства Ильсур Дияров, начальник управления ЗАГС при кабмине Татарстана Эльвира Ахметова, гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, замглаврача Центра по профилактике СПИД Дмитрий Лопушов, начальник Роспотребнадзора по РТ Альфия Титова и замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Звание «Заслуженный химик РФ» получили три сотрудника АО «ТАНЕКО»: Сергей Волков, Фидания Ильдарханова и Ирек Тазетдинов.

Звания «Заслуженного работника ЖКХ РФ» удостоены управляющая МУП «Горводзеленхоз» Роза Заббарова и начальник управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев.

Знаком «За наставничество» отмечены профессора КФУ Борис Малкин и Федор Сундуров.

Звание «Заслуженный работник физической культуры» присвоено замминистру спорта РТ Ильдару Садриеву.

Ранее Владимир Путин наградил пятерых чиновников Татарстана.

Анар Зейналов