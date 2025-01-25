Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 17 жителей Татарстана за достижения в различных сферах деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Орденом Дружбы награждены советник гендиректора ООО «Азбука сыра» Марат Муратов и первый замруководителя администрации раиса Татарстана — начальник Управления раиса Татарстана по работе с территориями Татарстана Ильнур Гарипов.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.
Медалью II степени награждены глава крестьянского хозяйства Ильсур Дияров, начальник управления ЗАГС при кабмине Татарстана Эльвира Ахметова, гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, замглаврача Центра по профилактике СПИД Дмитрий Лопушов, начальник Роспотребнадзора по РТ Альфия Титова и замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
Звание «Заслуженный химик РФ» получили три сотрудника АО «ТАНЕКО»: Сергей Волков, Фидания Ильдарханова и Ирек Тазетдинов.
Звания «Заслуженного работника ЖКХ РФ» удостоены управляющая МУП «Горводзеленхоз» Роза Заббарова и начальник управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев.
Знаком «За наставничество» отмечены профессора КФУ Борис Малкин и Федор Сундуров.
Звание «Заслуженный работник физической культуры» присвоено замминистру спорта РТ Ильдару Садриеву.
Ранее Владимир Путин наградил пятерых чиновников Татарстана.