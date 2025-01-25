Не зарегистрирован — не вор

В 2024 году в Краснодарском крае зарегистрировали на 16% меньше преступлений, чем годом ранее. Заметно снизилось количество разбоев, краж, грабежей и убийств. Однако эксперты отмечают, что говорить о реальном снижении уровня преступности преждевременно, так как речь идет именно о зарегистрированных преступлениях, в действительности их число больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Краснодарском крае в 2024 году зарегистрировали почти 1,3 тыс. преступлений на 100 тыс. населения, что на 16% меньше, чем годом ранее, и ниже среднероссийского показателя, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В полиции уточнили, что уменьшилось количество зарегистрированных убийств (на 7,8%, до 178), разбоев (на 18,9%, до 86), грабежей (на 22%, до 495), краж (на 8,7%, до 21 270), в том числе из квартир (на 32,1%, до 613).

Кубанские правоохранители раскрыли свыше 30 тыс. преступлений. Наиболее высокой остается раскрываемость убийств (97,7%), изнасилований (100,0%), разбоев (95,4%) и грабежей (90,9%). Также полицейские задержали более 2,2 тыс. лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда. За год установили местонахождение 236 без вести пропавших.

За минувший год, согласно отчетности, зафиксировано более 1 тыс. преступлений коррупционной направленности, из которых 409 совершены в крупном и особо крупном размере. Пресечено 606 фактов взяточничества.

Кроме того, полицейские края раскрыли 545 преступлений, связанных с деятельностью организованных групп и преступных сообществ. К уголовной ответственности привлекли 250 участников ОПГ.

Адвокат и преподаватель Сочинского государственного университета Роман Романов обращает внимание, что при оценке уровня преступности важно учитывать, что речь идет только о преступлениях, то есть доказанных фактах. «Можно предположить, что это уголовные дела, по которым имеются вступившие в законную силу приговоры. Однако если оценивать количество обращений в правоохранительные органы, которые не дошли до своего логического завершения, ситуация может быть совсем иной»,— говорит эксперт.

«Не посвященные в эту область не знают, как сложно зарегистрировать заявление о совершении преступления, добиться полноценной доследственной проверки и возбуждения уголовного дела»

С коллегой соглашается адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. «Не посвященные в эту область не знают, как сложно зарегистрировать заявление о совершении преступления, добиться полноценной доследственной проверки и возбуждения уголовного дела. Бывает, что сотрудники правоохранительных органов создают искусственные препятствия, уменьшая количество зарегистрированных преступлений и улучшая свои показатели в борьбе с преступностью»,— акцентирует эксперт.

Уровень преступности в Краснодарском крае в сравнении с другими субъектами России эксперты оценивают как средний. 20 января 2025 года «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов РФ по преступности в 2024 году, составленный на основе данных МВД РФ и Росстата. Кубань в этом списке на 38 строчке с показателем 126,4 преступления на 10 тыс. жителей. В прошлом году регион находился на 39-й позиции.

Адыгея расположилась на 7-й строчке (90 преступлений на 10 тыс. жителей). Крым занял 25-е место с показателем 115,1 преступлений.

Лидером по безопасности осталась Чечня — всего 17 случаев на 10 тыс. жителей. В тройку регионов с минимальным уровнем преступности также попали Ингушетия (37 преступлений на 10 тыс. жителей) и Дагестан (43 преступления на 10 тыс. жителей).

«Низкие показатели преступности в Чечне, Ингушетии и Дагестане могут объясняться высокой ролью традиционных ценностей, крепкими семейными связями и строгим общественным контролем, однако некоторые эксперты выражают сомнения в достоверности статистики, указывая на возможные случаи занижения официальных данных»,— допускает Роман Романов.

«Неучтенные преступления, такие как домашнее насилие и мелкие правонарушения, искажают реальную картину. Опубликованные данные могут использоваться как пропаганда местными властями для демонстрации успехов в правопорядке и формирования позитивного имиджа региона»

В частности, Алексей Иванов считает, что показатели преступности в Чечне, Ингушетии и Дагестане следует оценивать критически, «как данные Росстата по инфляции». «Неучтенные преступления, такие как домашнее насилие и мелкие правонарушения, искажают реальную картину. Опубликованные данные могут использоваться как пропаганда местными властями для демонстрации успехов в правопорядке и формирования позитивного имиджа региона»,— говорит адвокат.

Положение Краснодарского края в рейтинге Алексей Иванов объясняет несколькими факторами. Во-первых, тем, что Кубань — крупный экономический центр с развитыми сельским хозяйством, туризмом и другими секторами. По словам эксперта, это приводит к большему количеству преступлений, связанных с экономическими интересами, по сравнению с меньшими и менее населенными регионами, такими как Адыгея.

«Наиболее “преступные” районы края — крупные города и курортные зоны. Высокая плотность населения, концентрация туристов и значительное количество экономически активного населения создают условия для преступной активности. Наибольшее число преступлений отмечается в Краснодаре, Сочи и Новороссийске»,— уточняет Роман Романов.

Во-вторых, отмечает Алексей Иванов, значительные объемы преступной деятельности поддерживают высокий уровень миграции в Краснодарский край и активные туристические потоки. В отличие от этого, в Адыгее и Крыму население и гостей меньше, что снижает общее количество конфликтов и преступлений.

В-третьих, поясняет эксперт, различные подходы к уголовному контролю и работе правоохранительных органов в разных регионах могут создавать различия в уровне зарегистрированных преступлений. Например, в некоторых регионах могут применяться более активные и жесткие меры по контролю и профилактике преступности.

«Различные подходы к уголовному контролю и работе правоохранительных органов в разных регионах могут создавать различия в уровне зарегистрированных преступлений»

Кроме того, добавляет Алексей Иванов, значение имеют и криминальные традиции, и культура в регионе. «В Краснодарском крае могут быть высокие уровни организованной преступности (на Кубани продолжают действовать организованные преступные сообщества и этнические группировки), тогда как в Адыгее может проявляться более сильная семейная и коммунитарная структура, способствующая решению конфликтов внутри родовых групп»,— отмечает адвокат.

По наблюдениям Алексея Иванова, в отличие от экономически нестабильных регионов в Краснодарском крае наблюдается «беловоротничковая» преступность, включая экономические преступления (к примеру, высокая конкуренция среди бизнеса способствует формированию теневых схем), телефонные мошенничества и коррупцию.

Эксперты обращают внимание, что преступная деятельность не только угрожает безопасности жителей региона, но и наносит значительный ущерб экономике Краснодарского края. В частности, кражи, мошенничество и экономические преступления снижают инвестиционную привлекательность региона.

Алексей Иванов считает, что для дальнейшего улучшения ситуации с преступностью в Краснодарском крае нужно устранять коррупцию и повышать прозрачность в работе органов власти и проч.

Роман Романов добавляет, что важно также развивать инфраструктуру правоохранительных органов, включая внедрение современных технологий.

Маргарита Синкевич