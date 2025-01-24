На Кубани начали выдавать автономера с кодом «323»
В Краснодарском крае начали выдавать автомобильные номера с региональным кодом «323», сообщает «Газета.ру». Таким образом, в регионе действуют пять серий автомобильных номеров, в том числе с кодами «23», «93», «123» и «193».
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Как ранее сообщали «Ъ-Кубань» в краевой Госавтоинспекции, ежегодно в Краснодарском крае выдается около 180 тыс. регистрационных знаков. В 2019 году на Кубани закончились автономера с кодом региона «123», в связи с чем начали выдачу с обозначением субъекта «193». В пресс-службе Госавтоинспекции Кубани отметили, что действующей серии «193» хватит еще до середины 2025 года.