На Кубани начали выдавать автономера с кодом «323»

В Краснодарском крае начали выдавать автомобильные номера с региональным кодом «323», сообщает «Газета.ру». Таким образом, в регионе действуют пять серий автомобильных номеров, в том числе с кодами «23», «93», «123» и «193».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Как ранее сообщали «Ъ-Кубань» в краевой Госавтоинспекции, ежегодно в Краснодарском крае выдается около 180 тыс. регистрационных знаков. В 2019 году на Кубани закончились автономера с кодом региона «123», в связи с чем начали выдачу с обозначением субъекта «193». В пресс-службе Госавтоинспекции Кубани отметили, что действующей серии «193» хватит еще до середины 2025 года.

Наталья Решетняк