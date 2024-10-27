На Кубани начнут выдавать автомобильные номера с кодом «323»

В Краснодарском крае с декабря 2024 года начнут выдавать автомобильные номера с региональным кодом «323». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

В ведомстве отметили, что пока выдача номеров будет виртуальной: водители смогут заказать регистрационные знаки не в ГАИ, а у сторонних организаций, имеющих необходимую лицензию.

При этом в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани отметили, что действующей серии «193» хватит еще до середины 2025 года.

Сейчас в Краснодарском крае действуют четыре серии автомобильных номеров — с региональными кодами «23», «93», «123» и «193». Последнюю серию начали выдавать с конца 2019 года. Ее емкость составляет около 1 млн номеров.

Ежегодно в Краснодарском крае выдают около 180 тыс. регистрационных автомобильных знаков.

Александр Орлов