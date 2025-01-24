«Электрохаб» подключился к ТЭЦ

Московская компания «Электрохаб» планирует построить в Петербурге до 2027 года восемь крупных комплексов для зарядки электромобилей. Средняя стоимость одного хаба составляет 200 млн рублей. Эксперты называют идею развития сети элетрозаправок такого типа разумной, но несвоевременной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие Электрохаба «Выборгский» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Хаб оборудован станциями четырех российских производителей из Петербурга («Силовые машины»), Перьми, Москвы и Казани. Часть из них изготовлены по индивидуальному техзаданию под запросы заказчика Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Открытие Электрохаба «Выборгский» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Хаб оборудован станциями четырех российских производителей из Петербурга («Силовые машины»), Перьми, Москвы и Казани. Часть из них изготовлены по индивидуальному техзаданию под запросы заказчика Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

АО «Электрохаб» открыло на улице Жукова, 26Б, электрозаправку (ЭЗС) быстрой зарядки на 19 стоек (до 240 кВт), где одновременно может обслуживаться до 50 электрокаров. Средняя скорость заряда батареи до 80% составляет около 15 минут, но зависит от особенностей конкретного авто, рассказали представители компании на открытии площадки 24 января.

Хаб оборудован станциями четырех российских производителей из Петербурга («Силовые машины»), Перми, Москвы и Казани. Часть из них изготовлена по индивидуальному техзаданию под запросы заказчика, рассказал «Ъ-СПб» гендиректор АО «Электрохаб» Павел Дербенцев.

Также на территории ЭЗС обустроена лаундж-зона с вендинговыми автоматами и бесплатным Wi-Fi, где клиент может выпить кофе и перекусить, пока ждет завершения зарядной сессии.

Новая электрозаправка соседствует с ТЭЦ-17 компании «ТГК-1», с которой у АО «Электрохаб» подписано партнерское соглашение. Предыдущий пилотный хаб, расположенный по адресу Дорога на Турухтанные острова, 14, к. 2, компания также открывала по соседству с «Первомайской» ТЭЦ. Как пояснил господин Дербенцев, партнерство с ТГК-1 дает возможность выбирать локации с возможностью подключения больших мощностей и уменьшает затраты на строительство (земляные работы и прочее).

Инвестиции в проект составили 200 млн рублей. Все вложения частные, без привлечения кредитного финансирования, уточнил гендиректор.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Электрохаб» зарегистрировано в Москве в 2023 году. Генеральным директором фирмы является Павел Дербенцев. Информация об учредителях компании отсутствует. Чистый убыток компании за 2023 год составил 2,4 млн рублей. Финотчетность за 2024 год в системе не публиковалась.

В планах компании — развивать сеть электрохабов в Москве и Петербурге, открывая ежегодно по одной площадке в каждом из городов. В ближайшие месяцы первый подобный комплекс откроется в столице на Востряковском проспекте. В Петербурге следующий, третий, хаб компания намерена запустить на Октябрьской набережной до конца 2025 года. Всего до 2027 года в городе должно появиться восемь электрозарядных комплексов.

Основными конкурентами на петербургском рынке ЭЗС для АО «Электрохаб» являются «Балтийская сеть», ПАО «Россети Ленэнерго», «Пункт-Е», «ТАЧ Продакшн», ПАО «Газпром-Центр», и «Тесла СПб».

По словам присутствовавшего на открытии хаба зампреда городского комитета по энергетике Романа Балуева, сегодня в городе функционирует 350 электрозаправок. При этом, согласно обновленному проекту региональной программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, к концу 2026 года их численность должна достигнуть 511 точек. Всего в течение трех лет из городского и федерального бюджетов на строительство электрозаправок планируется потратить 237,7 млн рублей. Программа позволяет компаниям вернуть субсидиями 60% средств, направленных на закупку оборудования, и 30% затрат на техприсоединение станций.

Электрозаправки АО «Электрохаб» строятся без субсидирования Смольным. Пока на льготы компания не ориентируется, отметил господин Дербенцев.

Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева называет идею строительства хабов как части развития зарядной инфраструктуры для электромобилей позитивной, но несвоевременной. Так как такие комплексы зачастую расположены далеко от центра, они имеют невысокую загрузку, которая не дает возможности окупить зарядную инфраструктуру в те сроки, которые важны для инвестора. Не на руку инвесторам сейчас и состояние рынка с введенными в отношении электромобилей поправками в таможенное законодательство: с апреля прошлого года фактически закрыт канал ввоза авто, растаможенных в странах ЕАЭС.

Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин говорит, что на сегодняшний день развитие сети хабов — это игра на перспективу, требующая долгосрочных инвестиций. По мнению эксперта, наиболее востребованными в имеющейся инфраструктуре пока остаются локальные точки, расположенные на территориях новостроек, в паркингах, у торговых центров и домашние станции зарядки.

Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Санкт-Петербург Александр Дмитриев считает, что хаб — это наиболее удобное технологическое решение для системной заправки большого количества автомобилей в короткий срок. Инвестиции в такой проект оправданны, и на окупаемость компания может выйти уже в течение двух-трех лет, учитывая, что сеть строится именно в Петербурге и Москве — двух наиболее перспективных городах по развитию электрозарядной инфраструктуры. К тому же с каждым годом соотношение доли машин с ДВС по отношению к электрокарам будет увеличиваться в сторону электрических авто, инфраструктура продолжит развиваться и со временем рынок электрокаров станет массовым, говорит эксперт.

По итогам 2024 года количество зарегистрированных новых электромобилей в Петербурге составило 1049 штук, что на 9,5% больше по сравнению с прошлогодним показателем, следует из отчета «Автостат инфо». В Ленобласти за год продажи новых электрокаров также показали незначительный рост на 10,5% до 157 единиц. В общем объеме продаж новых легковых авто в Петербурге доля электроавтомобилей уменьшилась на 1,5%, в Ленобласти - 1%.

Владимир Колодчук