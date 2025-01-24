Попечителей не судят

24 января президент России Владимир Путин приехал в МГУ имени Ломоносова и, наградив университет в честь 270-летия, провел заседание попечительского совета, где, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, решалось, прирастет ли все-таки Московский университет инновационной долиной, и если прирастет, то когда уже наконец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин мало к кому относится так, как к Виктору Садовничему

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин мало к кому относится так, как к Виктору Садовничему

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

День рождения МГУ начали праздновать 24 января, то есть, строго говоря, за день до торжества. В здании фундаментальной библиотеки должен был появиться Владимир Путин, и ждали, что МГУ наградят орденом. Все, надо же, сбылось.

Пресса ожидала начала мероприятия в читальном зале библиотеки. И было чего почитать. За стеклом на книжных стеллажах я видел, очевидно, наиболее часто употребляемые, востребованные жизнью брошюры: «Хватит быть удобным!», «К черту хаос!», «Во главе революции», «Не ищите апельсины в черничном поле» и бестселлер «Никогда не ешьте в одиночку».

Мне захотелось когда-нибудь вернуться в читальный зал и пополнить себя наконец системными знаниями.

Интересно, что рядом стояли выставочные столики из отдела редких книг научной библиотеки МГУ имени Горького. Под стеклом я нашел «Слово о полку Игореве», пересказанное Александром Пушкиным, да и еще несколько изданий поэта. Да, спешить отсюда была некуда.

Журналисты, впрочем, не интересовались бестселлерами прошлого и настоящего. Да и до будущего им не было никакого дела. Их интересовало только одно: когда уже наконец начнется, а главное, закончится мероприятие.

Скорого начала, впрочем, не предвещало ничего такого. И когда на пятом этаже библиотеки в фойе зала, где собирается попечительский совет, началось движение, я даже удивился. Предстояла процедура награждения, и половину фойе занимали деканы всех факультетов. Члены попечительского совета заняли другую половину. Здесь были члены правительства, владельцы и главы крупных компаний, заслуженные люди вроде женщины-космонавтки Валентины Терешковой и мужчины-хирурга Лео Бокерии. Обращал на себя внимание декан экономического факультета Александр Аузан, мимо которого, не поздоровавшись, почему-то не прошел, кажется, ни один из членов попечительского совета.

На каждом кресле лежали таблички с фамилиями участников планируемого торжества, и единственным, кто отнесся к ним критически, оказался глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он вошел в фойе вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и, видимо, по дороге не договорил с ним. И когда господин Миллер протянул руку, чтобы попрощаться и пройти на свое место, господин Сечин руку его не отпустил, чем вызвал удивление коллеги, который сделал инстинктивную попытку, кажется, даже вырваться.

Игорь Сечин не намерен был между тем нарушать никаких правил, поэтому просто осмотрелся, взял табличку с соседнего кресла (ею оказалась табличка с фамилией «О. В. Дерипаска») и поменял местами с табличкой «А. Б. Миллер». Так господин Миллер сразу оказался соседом Игоря Сечина на квазизаконных основаниях.

Впрочем, и Олег Дерипаска заметил манипуляцию, а Игорь Сечин заметил, что он заметил, ибо принципиально замечает все. Ситуацию вкратце обсудили, господин Дерипаска смирился со своей участью пересаженного (ведь не посаженного все-таки), и все устроилось к общему, кажется, удовлетворению.

Тем более что перед Алексеем Миллером и Игорем Сечиным сидел теперь мэр Москвы Сергей Собянин, который как повернулся поприветствовать коллег, так в следующие полчаса и не развернулся обратно. Центром общего притяжения был снова господин Сечин, не дававший коллегам расслабиться ни на мгновение: хохотали они все, надо признать, без устали.

Я потом не спрашивал главу «Роснефти», над чем именно, ибо все равно без толку, а спросил, как он относится к тому, что появилась идея отмены ЕГЭ.

— Я, когда поступал (на филологический факультет Ленинградского университета.— А. К.), экзамен по русскому языку и литературе у меня принимал профессор Маркович,— начал разъяснять Игорь Сечин.— И он, несмотря на то что у меня билет был с какими-то вопросами, сказал: «Знаете что, давайте поговорим с вами о знании текстов. Вы знаете тексты?» Я самонадеянно говорю: «Знаю!» А он говорит: «Так, тогда я вам задам два вопроса. Если вы ответите, продолжим разговор». И он спросил, в какого цвета фраке Чичиков был на балу в известной поэме Гоголя «Мертвые души».

— И вы не ответили,— предположил я.

— И я ответил. Брусничного цвета с искрой. А второй вопрос был такой: «У Александра Пушкина, а именно в романе "Дубровский", как зовут помещика Троекурова? А, главное, какое отчество». Какое, кстати?

— Пытаюсь вспомнить,— солгал я.

— Я помогу,— кивнул господин Сечин.— Кирила Петрович. И профессор говорит: «Ну вот, на четверку вы примерно уже ответили. Теперь поговорим всерьез...»

— И какова же мораль? — поинтересовался я.

— А такова, что, может быть, ЕГЭ и недостаточно, чтобы оценить уровень знаний абитуриента, понимаете? И не ЕГЭ является принципиальной основой для оценки знаний. И не ЕГЭ надо обсуждать, а уровень образования в школе. А ЕГЭ нужен, чтобы показать, что ты можешь пройти образовательный ценз и что вообще ты идешь туда, куда надо. А в первый день занятий профессор Румянцев преподнес мне новый урок: «Вы думаете, вы Бога за бороду взяли? Так вот, запомните на всю жизнь: "Оставь надежду, всяк сюда входящий"».

Ну, «Божественную комедию» Данте я знал хоть и не наизусть, но по крайней мере по эту фразу включительно.

Владимир Путин еще через четверть часа вручил Виктору Садовничему орден «За доблестный труд».

— В этот день,— обратил он внимание,— в 1755 году по инициативе Михаила Васильевича Ломоносова и Ивана Ивановича Шувалова был основан Московский университет.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Иванович Шувалов, сидевший в первом ряду, не спеша кивнул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Декан факультета психологии Юрий Зинченко развеселит кого угодно, а тем более Лео Бокерию

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Декан факультета психологии Юрий Зинченко развеселит кого угодно, а тем более Лео Бокерию

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Про «сложнейшие вызовы, с которыми столкнулась наша страна», тоже было, конечно, сказано:

— Хотел бы привести слова, написанные к столетнему юбилею университета в 1855 году, в период Крымской войны: «Завистники сил наших думают принести нам вред своей враждой: нет, они принесут нам пользу, заставив нас узнавать и разрабатывать силы нашей земли, нашего неизмеримого Отечества,— господин Путин читал медленно и с большим выражением, считай что нараспев, чтобы все было, видимо, понятно и усвоено.— Задача русских университетов в этом деле есть задача великая, святая, неистощимая!» Очень правильные, актуальные для сегодняшнего дня слова! Прошу вас, уважаемые коллеги, всех ваших сподвижников — в широком смысле этого слова — по высшей школе России руководствоваться ими в своей повседневной работе.

Теперь хоть есть чем руководствоваться.

Потом, когда перешли в зал попечительского совета, Владимир Путин продолжил, и уж там-то все обратили внимание на то, что думает Владимир Путин в связи с зарплатами.

— Отмечу, что Московский университет всегда славился своим сильным профессорско-преподавательским составом,— произнес он.— Многие сотрудники МГУ сами являются выпускниками университета, продолжают его лучшие исследовательские, педагогические традиции. Очевидно, что и заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. Он все-таки, по-моему, немножко отстает сегодня от среднего по Москве...

Виктор Садовничий неопределенно покачал головой. Полного согласия в этом движении не просматривалось.

— Сергей Семенович,— обратился Владимир Путин к мэру Москвы господину Собянину,— у нас какой средний уровень заработной платы по Москве?

— 140–160 тыс. руб.,— хорошо подумав, ответил Сергей Собянин.

— Да ладно! — не поверил президент.

Я-то думал, он считает, что на самом деле меньше. Оказалось, наоборот:

— Больше! — настаивал господин Путин.

— Не больше,— нашел в себе силы ответить мэр Москвы.

— Средняя зарплата!..— подбадривал его президент.

— Да, средняя зарплата — 160 тыс.— вздохнул Сергей Собянин.

Про 140 тыс. речь все-таки уже даже не шла.

— В МГУ — 180 тыс.! — сообщил Виктор Садовничий.

— Ну тогда выполнили, да,— кивнул явно не до конца удовлетворенный дискуссией господин Путин.

Интересно, а сколько, он думал?

Была, очевидно, какая-то справочка у него. И какая-то цифра засела у него в голове. И была эта цифра необыкновенно хороша.

Наконец Владимир Путин заговорил о главном, хоть и мало кто, наверное, это сразу понял:

— В советский период в МГУ сложился многопрофильный кампус с передовыми лабораториями, общежитиями вокруг московской высотки на Ленинских горах. И в наше время мощная инфраструктура, включающая уникальные научные установки, является одним из сильнейших преимуществ МГУ... На прошлом заседании попечительского совета, в декабре 2020 года, было принято решение завершить формирование инновационной долины «Воробьевы горы» к нынешнему юбилею МГУ.

Как я понимаю, не все намеченные планы удалось выполнить, так же как и капитальный ремонт главного здания, ряда учебных корпусов и общежитий.

С этим уже никто не спорил. Да, не удалось.

— Свои обязательства по проекту создания инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы,— продолжил президент,— которое построило флагманский кластер «Ломоносов» (Где сразу и красиво побывал президент пару лет назад. Особенно врезалась в память выставка беспилотных летательных аппаратов, и тоже в фойе...— А. К.), сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство территории вокруг кластера, а также главного здания МГУ.

Но речь сейчас была не об этом.

— Между тем предлагается реализовать еще один масштабный проект по развитию нового кампуса университета,— сказал президент.— Это, конечно, нужно внимательно посмотреть, все проработать. У нас выделены средства на 25 кампусов, они большие и маленькие, но это 617 млрд руб. Если реализовать проект по кампусу МГУ, то это практически одна треть всех этих выделяемых ресурсов. Значит, нужно либо увеличивать деньги на этот проект, либо сокращать на другие. Надо внимательно посмотреть. На другие, честно говоря, сокращать не хочется, потому что это география наших крупных научных центров, образовательных центров, она все-таки имеет значение, ее нужно развивать.

Тут следовало внимательно относиться к каждому слову.

Проблема, по информации “Ъ”, в том, что члены попечительского совета, которые, пока господин Путин говорил, предпочитали не отрывать взор от стола, готовы были инвестировать в проект кампуса и развития инновационной долины, но только до тех пор, пока не выяснилось, что Виктор Садовничий настаивает, что построенное должно быть передано в собственность университету.

А также ректор был против строительства на территории долины жилых комплексов и торговых центров. Можно ли его осуждать за это? Скорее, нужно быть ему благодарным.

Но и инвесторов можно было понять. Главы крупнейших транснациональных тогда еще компаний объясняли ректору, что они отчитываются о расходах перед акционерами, например, но Виктор Садовничий, очевидно, понимал: тональность всех отчетов зависит от одного человека, который сейчас был в этом зале и выступал перед присутствующими. И он очень хотел, чтобы тот выступил и сейчас.

Впрочем, очевидно, что господин Путин был настроен примирительно по отношению ко всем присутствующим, а не только к главному имениннику.

— Я не исключаю,— сказал Владимир Путин, имея в виду, что расходы в одну треть для нужд МГУ от всех запланированных можно будет даже и выделить. Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета. Надеюсь, что они в этом году тоже будут. Надо будет посмотреть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Московской области Андрей Воробьев и женщина космонавтка Валентина Терешкова веселиться будут после Попечительского совета

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Московской области Андрей Воробьев и женщина космонавтка Валентина Терешкова веселиться будут после Попечительского совета

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дополнительные доходы бюджета во время войны — тема рискованная. Им просто неоткуда взяться, а если они взялись, то на войну и будут потрачены. Просто не стоит молчать об этом.

После этого немногочисленные журналисты вышли из зала, а обсуждение по сути только началось. По данным “Ъ”, в результате помощнику президенту Андрею Фурсенко и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко предложено поработать и найти решение.

Между тем дискуссия была долгой.

Ректор МГУ рассказал, что инновационная долина на самом деле не проходит, грубо говоря, через бухгалтерский счет Московского университета. А бизнес-центры своих компаний здесь намерены построить именно что некоторые члены попечительского совета.

А они и не спорили. Один из них предсказуемо раскрыл карты: «Если скажете сделать, я сделаю. Если скажете подарить, я подарю».

Но и так господину Путину, очевидно, не подходит. В таком подходе не просматривается достаточно энтузиазма.

Другие члены попечительского совета рассказывали, что они приезжают в филиал МГУ в Китае и убеждаются, что выглядит он и его кампусы гораздо краше, чем инновационная долина МГУ.

Начали считать и пришли к выводу, что лишних денег все равно нет (хотя многие эксперты уверены, что едва ли не половина планируемых кампусов в регионах России — утопия; просто не нужны пока такие).

Сергей Собянин между тем, понимая, что ситуация заходит в тупик, а в юбилей не должно же так быть, предложил, чтобы ему вот сейчас дали задание, и он силами города все сделает, если его не опутают бюрократически, потому что могут.

Но это, видимо, снова показалось господину Путину, выглядит подневольно.

Лучше других держался сам Виктор Садовничий, чьей целеустремленности можно позавидовать. Он не сдал ни одной из своих позиций. И время, как ни странно, работает на него: он не может ведь построить долину с кампусами сам, а строить надо. И надо отремонтировать уже существующие общежития.

А это уж точно надо сделать, распорядился господин Путин как глава попечительского совета.

На этом и разошлись, не выпив в этот день медовухи.

Ее, объяснили Виктору Садовничему, у которого была такая идея, пьют 25 января, а не за день до этого.

С этим не поспоришь.

Со всем остальным, как выяснилось, можно.

Андрей Колесников