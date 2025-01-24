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Коммерсантъ FM
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ЕС проверит готовность соцсетей бороться с дезинформацией о выборах в Германии

Еврокомиссия в рамках подготовки к выборам в Германии проведет своеобразные «стресс-тесты» с целью выяснить, насколько эффективно крупные соцсети могут противостоять попыткам вмешательства в выборы и бороться с дезинформацией. Для этого, как сообщает Bloomberg, Еврокомиссия пригласила представителей компаний X, TikTok, Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ), Snap Inc., Alphabet, Microsoft на встречу с германскими регуляторами. Встреча пройдет 31 января в Бонне.

На встрече представители Еврокомиссии и германских регуляторов обсудят с компаниями разные сценарии потенциального вмешательства в выборы, включая кибератаки, дезинформационные кампании и распространение фейковых новостей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Компании расскажут, какие у них есть возможности защиты от подобных угроз.

В соответствии с европейским законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) соцсети обязаны бороться с вредным и противозаконным контентом на своих платформах. Компании, представители которых приглашены на встречу в Бонн, отказались давать комментарии Bloomberg. Выборы в Германии назначены на 23 февраля.

О том, как политические партии Германии готовятся к парламентским выборам, «Ъ» писал в материале «Железные канцлеры».

Алена Миклашевская

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