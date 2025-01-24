Прокуратура потребовала очистить от захламления земли Рощинского лесничества

Выборгская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды и потребовала очистить от захламления находящиеся в собственности региона земли лесного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

Как сообщили в надзорном ведомстве, в частности, было установлено, что в квартале 40 выдел 98 Рябовского участкового лесничества Рощинского лесничества на земельном участке лесного фонда несанкционированно разместили отходы производства и потребления на площади 450 кв. м, объемом 10 куб. м.

По результатам проверки в Выборгский городской суд Ленобласти было направлено административное исковое заявление. Прокуратура потребовала обязать комитет по природным ресурсам Ленинградской области провести мероприятия по очистке земель лесного фонда от захламления.

В настоящий момент иск находится на рассмотрении. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры, уточнили в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала убрать незаконную свалку у железнодорожных путей близ реки Волковки в Петербурге.

Андрей Цедрик