В дополнении к федеральным мерам поддержки, в Татарстане планируется в течении 5 лет ежегодно выделять по 1 млрд рублей для реализации прорывных IT-решений. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ежегодно будут направлять по 1 млрд на реализацию прорывных IT-проектов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Татарстане ежегодно будут направлять по 1 млрд на реализацию прорывных IT-проектов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди проектов, которые планируется реализовать на эти средства руководитель ведомства Айрат Хайруллин отметил два крупных проекта: обеспечение информационной безопасности госслужащих во время работы на ПК и упрощения получения услуг через сервис «Госуслуги».

В Татарстане все компьютеры госслужащих планировали перевести на отечественную операционную систему Astra Linux к 1 января 2025 года. Сейчас в регионе выполнен перевод 95% рабочих мест. Оставшиеся 5% оказались не совместимы с российской операционной системой.

Дарья Сайфиева