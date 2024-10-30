В Татарстане планируют завершить перевод госсектора на Astra Linux к 2025 году

В Республике Татарстан к 1 января 2025 года планируется полная переадресация всех компьютеров госсектора на отечественную операционную систему Astra Linux. Об этом на заседании Коллегии Госкомитета республики по тарифам сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.

В настоящее время на операционную систему Astra Linux в Татарстане перевели 7640 из 7595 рабочих мест (97%) в аппаратах органов власти и 122 тыс. из 150 тыс. компьютеров (81%) в бюджетных учреждениях.

Альберт Яковлев сообщил, что для успешной адаптации сотрудников к новой операционной системе был разработан специальный обучающий портал. На данный момент более 35 тыс. человек уже прошли обучение на портале, из которых 63% составляют учителя.

Председатель комитета по тарифам Александр Груничев отметил, что Татарстан успевает перейти на отечественную ОС, а федеральный комитет — нет, и это создает необходимость работы сразу в двух системах.

Влас Северин