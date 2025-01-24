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На капремонт детсада в липецком Ельце направят 73 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Ельца» Липецкой области объявило электронный аукцион на проведение капитального ремонта первого корпуса детского сада №25, расположенного в райцентре. Начальная цена контракта составляет 72,9 млн руб. Средства выделят из федерального, областного и городского бюджетов. Это следует из материалов госзакупок.

К работам необходимо приступить с момента заключения контракта, а сдать объект — «не позднее» 15 августа 2025 года. Подрядчику обновить внутренние системы водоснабжения и канализации, отопления, освещения, вентиляции и кондиционирования, установить пожарную сигнализацию. Гарантия на работы составит 60 месяцев.

Заявку на участие в торгах можно подать до 3 февраля. Итоги подведут 5 февраля.

В конце декабря липецкое ООО «Космос» получило подряд на капремонт школы в городе Чаплыгин за 208,1 млн руб.

Анастасия Колпачева

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