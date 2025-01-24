Суд арестовал миллиардные активы обвиняемых в хищении земель нацпарка Сочи

В Сочи установлено и арестовано имущество обвиняемых в хищении земель национального парка, сообщили в городской прокуратуре. Стоимость арестованных активов, включая недвижимость в Болгарии, превышает 1,5 млрд руб.

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«В ходе расследования уголовного дела органом предварительного следствия совместно с прокуратурой города Сочи установлено все имущество фигурантов, приобретенное за счет денежных средств, добытых преступным путем, включая дорогостоящую недвижимость и похищенные земельные участки, оформленные на фиктивных собственников»,— сообщили в ведомстве.

По данным «Ъ-Кубань», речь идет в том числе о зарубежных активах, включая гостиничный комплекс в Болгарии.

Арест наложен для обеспечения исполнения приговора и последующей конфискации в целях компенсации вреда, причиненного государству и природным ресурсам. Кроме того, проводится оценка экологического ущерба от незаконной вырубки реликтового леса на похищенных территориях.

В конце ноября 2024 года орган следствия возбудил уголовное дело о хищении организованной преступной группой (ОПГ) 18,6 га земель Сочинского национального парка. Установлено, что руководитель ОПГ использовал садовое некоммерческое товарищество «Сутугинское» для захвата земли стоимостью 1 млрд руб.

Прокуратура Сочи взяла расследование уголовного дела под особый контроль.

Наталья Решетняк