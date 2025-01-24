Суд арестовал миллиардные активы обвиняемых в хищении земель нацпарка Сочи
В Сочи установлено и арестовано имущество обвиняемых в хищении земель национального парка, сообщили в городской прокуратуре. Стоимость арестованных активов, включая недвижимость в Болгарии, превышает 1,5 млрд руб.
«В ходе расследования уголовного дела органом предварительного следствия совместно с прокуратурой города Сочи установлено все имущество фигурантов, приобретенное за счет денежных средств, добытых преступным путем, включая дорогостоящую недвижимость и похищенные земельные участки, оформленные на фиктивных собственников»,— сообщили в ведомстве.
По данным «Ъ-Кубань», речь идет в том числе о зарубежных активах, включая гостиничный комплекс в Болгарии.
Арест наложен для обеспечения исполнения приговора и последующей конфискации в целях компенсации вреда, причиненного государству и природным ресурсам. Кроме того, проводится оценка экологического ущерба от незаконной вырубки реликтового леса на похищенных территориях.
В конце ноября 2024 года орган следствия возбудил уголовное дело о хищении организованной преступной группой (ОПГ) 18,6 га земель Сочинского национального парка. Установлено, что руководитель ОПГ использовал садовое некоммерческое товарищество «Сутугинское» для захвата земли стоимостью 1 млрд руб.
Прокуратура Сочи взяла расследование уголовного дела под особый контроль.