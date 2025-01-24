В 2024 году выручка «Таттелекома» превысила 11 млрд рублей

Выручка «Таттелекома» за прошлый год выросла на 7% и составила 11,3 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор компании Айрат Нурутдинов на итоговой коллегии Минцифры Республики Татарстан.

«Таттелеком» — крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан.

Главный акционер ПАО «Таттелеком» — АО «Связьинвестнефтехим», который контролирует 87,21% акций. В свою очередь, 100% акций этой компании принадлежит Республике Татарстан.

Потребление мобильного интернета в Татарстане в 2024 году выросло на 21–23%.

Дарья Сайфиева