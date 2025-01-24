В 2024 году рост потребления мобильного интернета в городах Татарстана составил 21%, а в сельской местности — 23%. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост потребления мобильного интернета в Татарстане вырос на 21–23%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Рост потребления мобильного интернета в Татарстане вырос на 21–23%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Айрат Хайруллин отметил, что с учетом активной застройки и появления новых микрорайонов сеть базовых станций должна развиваться быстрее.

«Мобильными операторами связи ежегодно строится 250 и модернизируются порядка 800 базовых станций, но этого явно недостаточно», — отметил министр.

Жители, автомобилисты и туристы часто жалуются на плохое качество связи. Министерством определено 295 мест, где необходимо строить новые базовые станции.

Влас Северин