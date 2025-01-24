Работа водовода Дон—Донбасс приостановилась из-за обстрелов

Работа водовода Дон—Донбасс была остановлена из-за атак ВСУ по энергетической инфраструктуре Луганской и Донецкой народных республик. Оборудование обеспечивало выкачивание воды из водовода. Аварийные бригады работают над тем, чтобы восстановить подачу воды.

«Несмотря на прицельные атаки Киева по критической инфраструктуре Республики, рабочим удалось не допустить полной остановки водовода. На период устранения последствий атаки вода может подаваться нестабильно, сегодня ее подача сокращена на 20%»,— рассказала пресс-служба министерства строительства ДНР.

В ведомстве добавили, что ВСУ наносят удары по объектам энергетики второй день подряд. Предприятиям, которые работают в Донбассе, указали перейти в режим строгой экономии воды. Жителям республики подвозят воду, а в Донецке установили 15 емкостей объемом 5 куб. м.

Водовод Дон—Донбасс был построен в 2023 году. Он нужен для того, чтобы обеспечивать водой города Донбасса. Водовод имеет протяженность около 200 км, а его мощность составляет до 300 тыс. куб. м воды в сутки.