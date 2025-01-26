Novotel обновил владельца

Владелец «Васта Дискавери» Сергей Бачин, также управлявший в интересах «Интерроса» курортом «Роза Хутор» в Красной Поляне, высвобождает средства для развития новых туристических объектов. Для этого его структуры продали здание гостиницы «Novotel Москва Центр» на 16,7 тыс. кв. м, рассчитывая выручить за него не менее 3,2 млрд руб. Это низкая цена для рынка, однако объект уже устарел и новому собственнику придется вложиться в реновацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Структуры основателя «Васта Дискавери» Сергея Бачина продали часть здания отеля «Novotel Москва Центр» на 255 номеров у станции метро «Новослободская» в центре столицы, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. В выписках из ЕГРН (есть у “Ъ”) сказано, что 20 декабря 2024 года владельцем 16,7 тыс. кв. м в этом здании (помещения отеля) стало ООО «Австерия». Еще 12,5 тыс. кв. м и 3,8 тыс. кв. м (помещения бизнес-центра в комплексе) остались за структурой господина Бачина ООО «Евроспортфинанс» и у частного инвестора соответственно, уточнил собеседник “Ъ”.

Представитель Сергея Бачина подтвердил “Ъ” факт продажи здания гостиницы Novotel. Он добавил, что планов по продаже бизнес-центра на данный момент нет.

Сергей Бачин в 2003–2009 годах управлял девелоперскими активами «Интерроса» Владимира Потанина, затем занимался развитием курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне. Сейчас его «Васта Дискавери» строит туристические парки «Три вулкана» на Камчатке, «Архипелаг Онекотан» на Сахалине, управляет курортами «Завидово», «Ярославское взморье».

ООО «Австерия» создано в декабре 2024 года. Компанией управляет Андрей Садчиков, а владеет — АО «Паритет», бенефициары которого не раскрываются. Господин Садчиков не ответил на запрос “Ъ”, с самой компанией связаться не удалось.

Сергей Бачин, гендиректор курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне, в интервью “Ъ” в феврале 2019 года: Мы будем акцентироваться на экотуризме.

Продавец рассчитывал выручить за актив 3,2–3,4 млрд руб., знает управляющий партнер консалтинговой компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Это не так дорого за отель в центре города: схожие активы сейчас продаются гораздо дороже, уточняет он. Однако новому собственнику придется вложиться в реновацию объекта, так как более чем за 20 лет он морально и физически износился, добавляет господин Ивашкевич.

На обновление интерьеров и улучшение инфраструктуры может понадобиться 1,5–2 млрд руб., в случае капитального ремонта сумма может вырасти до 3–4 млрд руб., подсчитал управляющий партнер консалтинговой компании IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Опрошенные “Ъ” эксперты не исключают, что структуры Сергея Бачина продали отель для реинвестирования вырученных средства в строительство парков «Три вулкана» и «Архипелаг Онекотан».

Гостиничный рынок остается привлекательным для инвесторов благодаря стабильной ситуации в сегменте деловых поездок и турпотока, говорит господин Ахмедзянов. В январе—ноябре 2024 года по всей России совершено около 80 млн турпоездок, что на 11% больше год к году, говорил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Спрос растет также за счет притока интуристов, спрос которых на гостиничное размещение в РФ за декабрь—февраль вырос на 15% год к году (см. “Ъ” от 21 января).

На этом фоне 2024-й оказался успешным для московских отельеров. По подсчетам консалтинговой компании CMWP, в 2024 году средняя стоимость номера в качественных гостиничных объектах Москвы выросла на 31,4% год к году, до 11,5 тыс. руб., доходность на номер — на 36,4%, до 8,9 тыс. руб. Загрузка объектов, уточняют консультанты, выросла на 3,8 процентного пункта, до 77,8%.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова