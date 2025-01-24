Прокуратура снова обжаловала отказ в изъятии земли под ЖК «Метрополь» в Воронеже

Прокуратура Воронежской области подала кассационную жалобу на решения нижестоящих инстанций об отказе в изъятии у группы компаний «Развитие» Сергея Гончарова 0,6 га на улице Березовая Роща в облцентре. Она пока не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На указанном участке «Развитие» строит жилой комплекс «Метрополь» за более чем 1 млрд руб. Надзорное ведомство подало иск к владельцу ГК Сергею Гончарову, структуре «Развития» ООО СЗ ТКФ «Строитель» и областному министерству (на момент сделки — департамент) имущественных и земельных отношений в декабре 2023 года. Оно требовало признать недействительным продажу земли индивидуальному предпринимателю Сергею Гончарову и последующую перепродажу «Строителю».

Как следует из судебной документации, прокуратура посчитала сделки «ничтожными ввиду их притворности» из-за того, что реальной целью покупки участка являлось «использование его для коммерческого строительства многоквартирного жилого дома и торгового центра».

Земля «выбыла из государственной собственности», минуя публичную процедуру, так как на ней уже находились принадлежащие Сергею Гончарову постройки. При этом, утверждало ведомство, расположенный тут объект площадью 796 кв. м никогда не использовался как центр дошкольного образования: «Вместо него функционирует офисное здание, что свидетельствует о том, что изначально цели строительства образовательного учреждения не имелось».

Арбитражный суд Воронежской области в мае 2024 года встал на сторону «Развития». Апелляционная инстанция также оказалась на стороне застройщика.

Подробнее об этом споре — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова