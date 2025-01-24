Задержанные в Сочи краснодарцы предстали перед судом за похищение человека

Два краснодарца, задержанные в Сочи по обвинению в похищении человека и других преступлениях, предстали перед судом в Армавире, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. Собранные следственными органами доказательства признали достаточными для вынесения приговора обвиняемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре 2023 года один из фигурантов предложил своим знакомым поехать в Армавир и похитить мужчину, чтобы вернуть долг за автомобиль. Злоумышленники, заранее распределив роли, заблокировали автомобиль потерпевшего и нанесли ему несколько ударов по голове. Угрожая ножом, фигуранты дела похитили пострадавшего и вывезли его на окраину города, где продолжили избивать и вымогать деньги. В ходе преступления фигуранты дела также похитили личные вещи и документы потерпевшего, после чего скрылись с места происшествия.

Позже двух участников преступлений задержали в Сочи. Третьего злоумышленника объявили в федеральный розыск. Задержанных заключили под стражу.

Фигурантов дела признали виновными в по п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательстве), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбое) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищении документов). Одному из осужденных назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, второму — пять лет и восемь месяцев. Оба фигуранта дела будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик