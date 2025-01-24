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Размещение в отелях Адыгеи подорожало на 10–15%

Стоимость размещения в гостиницах и отелях Адыгеи за последний год увеличилась на 10–15%, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), ссылаясь на директора группы компаний «СВ-Астур» Бориса Вислогузова. Туристы уже начали активное бронирование отелей на весну и лето.

Фото: Нурий Бзасежев

Фото: Нурий Бзасежев

Господин Вислогузов отметил, что сохраняется популярность маршрута №30, проходящего через горы к морю. В то же время спрос на майские праздники пока низкий, что объясняется неудобством путешествия на поезде на короткие расстояния.

Менеджер по продажам активных туров компании RussiaDiscovery Евгения Штефан отметила, что спрос на отдых в Адыгее традиционно увеличивается в весенний и летний период. По ее словам, после новогодних каникул началась активная подача заявок на майские праздники, а также запросы на лето.

Госпожа Штефан также подчеркнула важность предварительного бронирования отелей, поскольку из-за ограниченного количества номеров популярные места быстро распродаются.

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что Адыгея особенно интересна любителям экологического туризма, предлагая разнообразные активности на природе. Так, недельный тур с походами на лошадях, рафтингом, трекингом, скалолазанием, посещением пещер и веревочным парком стоит 74 тыс. руб. на двоих, не включая дорогу. Путешественники могут добраться в Адыгею из Ставрополя за четыре часа на машине или приехать напрямую из Москвы.

Вячеслав Рыжков

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