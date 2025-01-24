Rolls-Royce получила контракт на $11 млрд на реакторы для атомных подлодок

Сегодня Министерство обороны Великобритании объявило о предоставлении британской промышленной компании Rolls-Royce Holdings контракта на разработку, создание и техническую поддержку ядерных реакторов для атомных подводных лодок Королевского военно-морского флота страны. Его сумма составит $11 млрд — это крупнейший подобный контракт между британским Минобороны и Rolls-Royce Holdings.

Ожидается, что соглашение позволит компании создать около 1 тыс. новых рабочих мест на своем заводе в Дерби (регион Восточный Мидленд). Контракт рассчитан на восемь лет. В его рамках Rolls-Royce Holdings также примет участие в работе над новейшими субмаринами типа «Дредноут», оснащенными баллистическими ракетами. Кроме британской стороны в создании этих подводных лодок принимают участие США и Австралия.

Евгений Хвостик