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В Ростове закрыли вебкам-студию, которая занималась изготовлением порнографии

В нескольких регионах страны, в том числе в Ростове, правоохранители задержали подозреваемых в причастности к созданию и обороту порнографии в вебкам-студиях. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Установлено, что жительница Саратова организовала в Саратове, Москве, Ростове и Краснодаре деятельность нескольких вебкам-студий. В них работали не менее десяти моделей, которые проводили видеосеансы с гражданами иностранных государств. За определенную оплату девушки выполняли интимные услуги. Контролировали работу и распределяли доходы моделей два администратора.

За изготовление и распространение порнографических материалов возбуждено уголовное дело (ст. 242 УК РФ). Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении предполагаемого лидера группы — в виде запрета определенных действий.

Ева Китаева

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