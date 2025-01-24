В Новороссийске контрактника осудили за побег к жене

Новороссийский гарнизонный военный суд признал контрактника из Новопокровского района Кубани виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации и дал ему условный срок (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Как стало известно «Ъ-Кубань», причиной послужил побег из госпиталя к родившей жене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, военнослужащий был ранен и летом минувшего года проходил реабилитацию в Евпаторийском госпитале. В середине июня ему после затруднительных родов и выписки из больницы позвонила жена и рассказала о своем плохом самочувствии и моральном упадке. Тогда военный попытался получить отпуск в связи с необходимостью ухода за женой, но по всей видимости безуспешно (это в приговоре не уточняется). Через два дня после звонка супруги он оставил госпиталь самовольно и приехал домой. Ей же он сообщил, что ему назначили прохождение реабилитации на дому.

Однако уже в конце июля жене контрактника позвонили военные и сообщили ей, что ее муж отсутствует на службе незаконно. Только тогда тот признался супруге, что сбежал, так как переживал за ее состояние и хотел провести время с семьей.

На суде акушер-гинеколог показал, что женщина была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии, постельный или полупостельный режим ей не показан, она может самостоятельно передвигаться и вести самостоятельный образ жизни после выписки. В итоге суд признал контрактника виновным, приговорив к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Однако с учетом его положительных характеристик, участия ранее в добровольческом формировании, желания продолжить службу и участвовать в специальной военной операции постановил считать это наказание условным, назначив военному испытательный срок в один год.

Андрей Петров