Большинство петербургских студентов предпочитают арендовать студии в 2025 году

В качестве жилья для долгосрочной аренды в Петербурге и Ленобласти квартиры-студии выбирают 64,5% неработающих студентов и 41,7% трудоустроенных. Такие данные по итогам собственного исследования «Ъ-СПб» предоставили аналитики сервиса «Яндекс Аренда». Приурочено исследование было к грядущему Дню студента.

Второе место по популярности у респондентов занимают однокомнатные квартиры — в зависимости от наличия работы — 33,9% и 38,4% соответственно. Далее идут «двушки», востребованные только у работающих студентов (15,4%), и «трешки» (1,6% и 4,6%).

Почти каждый пятый студент (18,2%) в Петербурге снимает квартиру самостоятельно. С молодым человеком или девушкой жилье арендуют 35,1%, с мужем или женой — 7,3%. Еще 39,4 — с друзьями или соседями.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что переплатить за квартиру с привлекательным видом из окна готовы 27% петербуржцев.

Артемий Чулков