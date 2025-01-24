Глава комитета Госдумы призвал Росстандарт ввести ГОСТ на суши и роллы

Председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву с предложением ввести ГОСТ на суши и роллы для улучшения качества и безопасности этих продуктов.

В письме, полученном «Известиями», Диденко отметил, что суши и роллы стали важной частью рынка общественного питания в России. Популярность этих блюд растет, но вместе с этим увеличивается количество жалоб на качество и безопасность продукции.

Особое внимание парламентарий уделил случаям массовых отравлений, вызванных нарушением санитарных норм, использованием недоброкачественных ингредиентов и недостаточным контролем за процессом приготовления. Диденко подчеркнул, что продукты для суши и роллов часто не подвергаются термической обработке, что повышает риск для здоровья потребителей.

Стандарта, который учитывал бы особенности приготовления суши и роллов, в России нет. В целом сфера общепита регулируется ГОСТом 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования». Предполагается, что разработка документации поможет установить конкретные требования к качеству и технологии приготовления суши и роллов.