Кубанский Ейск стал одной из трех площадок, которые рассматриваются для строительства Южной атомной электростанции (две другие — в Новочеркасске и Волгодонске Ростовской области). Об этом написала «Парламентская газета» со ссылкой на заявление начальника отдела управления жизненными циклами АЭС «Росатома» Марины Киселевой, которая выступила в Госдуме. Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, первый блок Южной АЭС будет построен к 2036 году. Предполагается, что мощность электростанции составит 1200 МВт. Власти Кубани пока не обозначили своей позиции относительно этих планов. Мнение по поводу возможного строительства АЭС в Ейске «Ъ-Кубань» высказал директор Южно-Русского агентства макроэкономических исследований (Краснодар) Алексей Кирсанов.

Алексей Кирсанов

Фото: предоставлено автором

«Для экономики края это было бы очень хорошо, потому что энергии у нас очень не хватает. Все прекрасно понимают, что промышленность, курорты региона без решения проблемы с обеспечение энергии нормально дальше развиваться не будут.

Взять хотя бы курортную сферу. Мы же все хорошо знаем о веерных отключениях во время летних пиковых нагрузок. Люди летом хотят включить кондиционеры, а это невозможно. Если вы вкладываете в строительство крупного завода 1 млрд руб., то в сети, и прежде всего в электричество, в техприсоединение, вам надо будет вложить, в три-четыре раза больше. Я не говорю еще про специфические расходы в кэше.

По моим расчетам, чтобы обеспечить развитие Кубани, нам нужен, как минимум, еще тот же объем, который потребляется сегодня.

Традиционная энергетика сегодня очень дорогая. Но мне известны люди, которые смогли решить эти задачи, пойдя нетрадиционным путем. Они потратили на это в 40 раз меньше. Это к разговору о возможностях экономии. Конкретно атомная энергия, конечно, очень дешевая.

Если в регионе будет атомная генерация и будет нормальный контроль за тарифами, стоимость электроэнергии должна быть почти в 10 раз меньше. Если будет выбрана площадка в Ростовской области, конечно, будет подороже, потому что там не просто удлинится переток, но и появятся дополнительные посредники.

Конечно, при принятии такого решения и выборе площадки нужно будет проанализировать сейсмику».