Росавиация может создать единый реестр авиадебоширов

Росавиация рассматривает возможность создания единого реестра авиадебоширов и увеличение срока их нахождения в нем. Об этом сообщила начальник Управления транспортной безопасности Росавиации Наталья Власова.

«Рассматривается внесение изменений в воздушное законодательство в части как раз ужесточения ответственности (за дебош.— "Ъ"), введение, возможно, единого реестра»,— рассказала госпожа Власова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта озвучила идею о едином черном списке пассажиров для всех перевозчиков еще в ноябре 2023 года. Сейчас у каждого авиаперевозчика свои черные списки дебоширов. Данные о них хранятся год, в течение этого срока им могут отказать в продаже билета. Минтранс поддерживал создание единого черного списка авиадебоширов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Авиадебоширов спустят с небес на землю».