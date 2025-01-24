Азербайджан хочет вернуть медали парижской Олимпиады из-за их плохого качества

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за плохого качества медалей ОИ-2024. НОК хочет вернуть награды.

В азербайджанском комитете рассказали, что в январе несколько спортсменов обратились в НОК по поводу ухудшающегося качества их наград. В ходе расследования НОК установил, что семь медалей претерпели «существенные изменения», в том числе одна золотая и одна бронзовая.

«После получения ответа МОК на этот запрос будут предприняты дальнейшие шаги по возврату медалей и замене их на новые»,— сказано в пресс-релизе НОК.

Летние Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спустя почти полгода после их завершения призеры ОИ в массовом порядке стали жаловаться на низкое качество доставшихся им медалей, произведенных Парижским монетным двором,— в частности, на облупившееся покрытие. МОК пообещал заменить эти награды.

Подробности — в материале «Ъ» «Медали дворового достоинства».