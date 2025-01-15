Медали дворового достоинства

Спустя почти полгода после завершения состоявшейся летом в Париже Олимпиады возник связанный с ней довольно громкий скандал. Как выяснилось, ее призеры в массовом порядке жалуются на низкое качество доставшихся им медалей, произведенных Парижским монетным двором,— в частности, на облупившееся покрытие. Существование проблемы был вынужден признать Международный олимпийский комитет (МОК), пообещавший заменить «дефектные» награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению французского пловца Йоанна Бруара, его медаль сейчас смотрится так, будто вручена за успех не на нынешней парижской Олимпиаде, а на предыдущей, 1924 года

Фото: @yohann_2911 По мнению французского пловца Йоанна Бруара, его медаль сейчас смотрится так, будто вручена за успех не на нынешней парижской Олимпиаде, а на предыдущей, 1924 года

Фото: @yohann_2911

Международный олимпийский комитет через агентство AFP распространил заявление, в котором сказано, что организационный комитет парижской Олимпиады, состоявшейся летом прошлого года, совместно с Парижским монетным двором рассмотрит «любые жалобы», касающиеся ее медалей, чтобы «определить обстоятельства и причины нанесенного ущерба». МОК пообещал, что «дефектные» награды будут «систематически заменяться» на новые с «идентичной гравировкой».

В Парижском монетном дворе уточнили, что такие замены уже производились «с августа», а практика будет продолжена «в профессиональном ключе» «при поступлении соответствующих запросов».

Эти заявления появились на волне внезапно разразившегося скандала, связанного с медалями завершившейся 11 августа Олимпиады. Ее организаторы очень гордились их дизайном, разработанным знаменитой ювелирной компанией Chaumet, частью конгломерата LVMH, входившего в число основных партнеров Олимпийских игр. За производство медалей и контроль за их качеством отвечал как раз Парижский монетный двор. В общей сложности золотых, серебряных и бронзовых наград для Олимпиады и прошедшей вскоре после нее Паралимпиады было изготовлено более 5 тыс. Каждая, по заверениям организаторов, содержала «кусочек Эйфелевой башни».

Между тем в январе из предмета гордости парижские медали внезапно превратились в объект критики и насмешек. В начале нынешней недели издание La Lettre сообщило о том, что, по его данным, «разгневанные атлеты» уже вернули «более ста дефектных наград». Те, кто внимательно следит за социальными сетями известных спортсменов, легко могли поверить в эту информацию. Дело в том, что призеры Олимпиады регулярно публиковали фото, показывающие, насколько быстро потеряли привлекательность их награды. В частности, делились ими американский скейтбордист Найджа Хьюстон, а также французские пловцы Максим Груссе, Йоанн Бруар и Клеман Секки. Хьюстон, у которого более 5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), написал довольно подробный пост, посвященный своей медали. В нем он отметил, что она «выглядела потрясающе, будучи совершенно новой».

«Но после того, как я сам поносил ее и немного вспотел, а потом позволил своим друзьям поносить на выходных, стало очевидно, что медаль явно не такого хорошего качества, как вы могли бы подумать»,— рассказал скейтбордист.

По его словам, слой краски на обратной стороне медали облупился всего через неделю после того, как он ее получил, а теперь «и передняя часть начинает немного отслаиваться». Бруар же пошутил, что его награда сейчас смотрится так, будто вручена за успех не на нынешней парижской Олимпиаде, а на предыдущей: ее французская столица приняла сто лет назад, в 1924 году.

La Lettre и некоторые другие французские издания полагают, что основной причиной конфуза оказалось низкое качество лака, применяемого Парижским монетным двором вместо прежнего, который содержал триоксид хрома, запрещенный не так давно в Европейском союзе. О том, что альтернатива ему оказалась неудачной, можно было догадаться еще до Олимпиады. Парижский моментный двор сотрудничает с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei, который часто размещал заказы на награждение своих сотрудников медалями за выслугу лет. Источники утверждают, что, дождавшись выполнения последнего заказа, компания тут же вернула обратно 12 тыс. медалей, «оставшись крайне недовольна качеством полученной продукции».

Для олимпийского движения случай с парижскими медалями беспрецедентный. До этого имели место лишь разовые жалобы на качество наград, которым, как правило, уделяется огромное внимание при подготовке к Олимпийским играм. Если верить La Lettre, скандал уже привел к кризису в Парижском монетном дворе и увольнению трех топ-менеджеров — директора по производству, а также руководителей, отвечавших непосредственно за изготовление медалей, а также охрану здоровья и окружающей среды.

Алексей Доспехов