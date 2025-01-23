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Коммерсантъ FM
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Минобороны: средства ПВО за три часа уничтожили 49 БПЛА над четырьмя регионами

С 19:00 по 22:00 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Крымом 49 беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны. Как уточнило военное ведомство, 37 дронов были уничтожены над Курской областью, 7 — над Брянской, 4 — над Крымом и 1 — над Белгородской областью.

Ранее о работе ПВО сообщал оперштаб Курской области. Опасность атаки БПЛА в регионе действовала с 18:43. Также об опасности атаки БПЛА в 19:17 сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В ночь на 23 января, как сообщало Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили четыре дрона над Белгородской областью.

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