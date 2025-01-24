Возрождение из пепла

Реставрация старинной табачной фабрики в Ельце Липецкой области может обойтись примерно в 9 млрд руб. Власти хотят собрать пул инвесторов под проект, в который могут войти собственники других достопримечательных мест региона — семья Уваркиных, развивающая парк «Кудыкина гора», Алексей Шкрапкин (усадьба «Скорняково-Архангельское»), а также ресторатор Павел Павлов. Из фабрики планируется сделать пространство для культурно-познавательного отдыха для жителей и гостей города. О конкретных сроках власти не говорят, подчеркивая, что только проектированием «придется заниматься «годами». Эксперты полагают, что проект может быть успешным в случае применения системного подхода и долгосрочной стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерес к проекту реставрации фабрики проявили собственники других достопримечательных мест Липецкой области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Интерес к проекту реставрации фабрики проявили собственники других достопримечательных мест Липецкой области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы по реставрации табачной фабрики во втором по численности населения в Липецкой области городе Ельце можут обойтись примерно в 9 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве Липецкой области. Сенатор от Липецкой области, экс-мэр Липецка Евгения Уваркина пояснила, что эта сумма включает работу по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН), прилегающих к фабрике. В облправительстве отметили, что на текущий момент единственно реализуемой стратегией видится «совмещение механизмов господдержки с участием бизнеса»: «Нужно собирать консорциум инвесторов, для чего потребуется сформировать правильную юридическую и финансовую обвязку всего этого сложносочиненного проекта, обеспечив возможность применения государственных механизмов поддержки». Пока что за объектом ухаживает муниципалитет.

«Чем больше инвесторов примет участие в проекте, тем проще и быстрее его реализация,— согласна Евгения Уваркина.— Важно, чтобы в процессе участвовали как региональные, так и федеральные инвесторы. Хотя слово “быстрее” здесь все же требует уточнения: для такого уровня объекта проектирование и подготовка могут занять несколько лет. А затем уже начнется сама реставрация». По ее словам, интерес к проекту уже проявили развивающие парк «Кудыкина гора» Юлия и Александр Уваркины, совладелец усадьбы «Скорняково-Архангельское» Алексей Шкрапкин (оба объекта находятся в Липецкой области), а также ресторатор Павел Павлов.

Табачная фабрика купца Заусайлова 1896 года постройки расположена на площади 10 тыс. кв. м. Вокруг нее 26 исторических зданий, которые тоже подлежат реконструкции: водонапорная башня 1868 года, здание кинотеатра «Ударник» конца XVIII века, «Молочные ряды» начала ХХ века, три дома, возведенных в XVIII–ХХ веках, административное здание первой половины ХХ века, пешеходный Каракумовский мост, площадь Ленина и другие объекты. В 2018 году большая часть фабрики была передана из федеральной собственности в муниципальную. В ноябре 2024 года здание бывшего завода включили в реестр объектов культурного наследия, которые подлежат восстановлению в срок до 2030 года в рамках реализации поручения президента Владимира Путина.

Как пояснили в облправительстве, из фабрики планируется сделать пространство для культурно-познавательного отдыха для жителей и гостей города. В нем хотят видеть гостиницы, рестораны, уютные коворкинги, центр народно-художественных промыслов и ремесел, магазины по продаже товаров местных производителей, музейные и выставочные пространства. Размещение здесь табачного производства не рассматривается.

С 2019 года липецкие власти пытались получить госфинансирование на реставрацию этого архитектурного ансамбля. После переговоров с Министерством культуры России Елец вошел в список российских городов, которые Новый банк развития (НБР) БРИКС включил в проект оказания помощи для социально-экономического развития, продвижения и сохранения культурного наследия, имеющего историческое значение, рассказали в облправительстве.

Ранее сообщалось, что «купеческий облик» исторического центра Ельца может быть восстановлен в рамках инвестпроекта стоимостью 2,3 млрд руб. За шесть лет планировалось реновировать 13 зданий на общей площади более 14 га.

После проведения реставрационных работ на территории фабрики планировалось создать культурный центр с музейными и выставочными пространствами, интерактивными экспозициями народных промыслов, инфраструктурой для размещения и обслуживания туристов. «Начиная с марта 2020 года этот проект, как и многие другие, был приостановлен почти на полтора года в связи с пандемией коронавируса, а в марте 2022-го НБР временно приостановил реализацию всех запланированных в России проектов. К этому времени регион выполнил свои обязательства по участию в проекте уже на 80%»,— рассказали в правительстве Липецкой области.

Отметим, что параллельно ведутся работы по созданию других точек притяжения для туристов в Ельце — город был основан в 1146 году, является одним из старейших в России. В конце прошлого года в Ельце прошла стратегическая сессия с участием властей и профильных экспертов, обсуждались в том числе решения по сохранению ОКН. Елец хотят включить в Липецко-Елецкую агломерацию для создания мастер-плана, соответствующие обращения написаны в адрес гендиректора «Дома.РФ» Виталия Мутко и главы Минстроя Ирека Файзуллина.

В конце 2024 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить состояние табачной фабрики в Ельце после публикации в соцсети о ненадлежащем содержании ОКН: якобы в здании разрушается кладка фасада, осыпается штукатурка, отсутствуют оконные конструкции, а мер к устранению нарушений не принимается. О результатах проверки не сообщалось.

Долгое время ОКН стремились как можно скорее и практически на любых условиях передать частным инвесторам, затем чаще всего такие объекты попросту утрачивались, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. «Последние десять лет ситуация меняется. Вслед за Москвой, где началось активное освоение исторических промзон, то есть джентрификация, создание арт-кластеров, деловых и культурных центров на базе исторической промышленной застройки, подтянулись Петербург, Казань, Самара. В малых городах для того, чтобы такой проект реализовать, нужен как минимум высокий турпоток»,— полагает эксперт.

«В таких городах часто отсутствует системный подход, долгосрочная стратегия и ресурсы для реализации масштабных проектов. Однако ряд удачных примеров доказывает, что возможно успешное преобразование исторических объектов. Это требует привлечения профессиональных команд, досконального изучения местного контекста и готовности идти на разумные компромиссы. Кроме того, важна поддержка властей на всех уровнях»,— считает глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев.

Анна Швечикова